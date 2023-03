Sebastian Müller im Amt bestätigt

Pülfringen. Die Jahreshauptversammlung der Freiwillige Feuerwehr Abteilung Pülfringen fand im Foyer des Dorfgemeinschaftshaus Pülfringen statt. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Sebastian Müller und dem Totengedenken berichtete Schriftführer August Baumann über das vergangene Jahr. Hierbei wurde ausführlich über das 75-jährige Jubiläum mit Einweihung der neuen Fahrzeughalle im August, Ausbildungsmaßnahmen und weitere Veranstaltungen berichtet. Die Wehr wurde im vergangenen Jahr zu vier Einsätzen alarmiert und unterstützte weiterhin mit Atemschutzgeräteträgen die Abteilungen in der Gemeinde Königheim.

In seiner Ansprache bedankte sich Abteilungskommandant Müller bei allen Mitgliedern für die gute Unterstützung beim vergangenen Jubiläumsfest. Auch bedankte er sich bei den neuen Kameraden und -innen für das Engagement und die sehr guten Leistungen bei der Truppmannausbildung-Teil 1, die im vergangenen Herbst am Standort in Pülfringen absolviert wurde. Weiter bedankte sich Müller bei allen Mitgliedern für die gute Einsatzbereitschaft und Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Auch zeigte sich der Abteilungskommandant mit aktuell 44 aktiven Mitglieder äußerst zufrieden.

Sebastian Müller gab noch einen Ausblick für 2023, die geplanten Übungen und Veranstaltungen.

Den Kassenbericht verlas Kassenwart Marcel Horn. Dem war zu entnehmen, dass die Wehr auf soliden Beinen steht. Kassenprüfer Stefan Schwab bescheinigte eine professionelle Kassenführung und beantragte die Entlastung des Kassenwartes und des Ausschusses.

Bei den Wahlen wurden Abteilungskommandant Sebastian Müller mit Stellvertreter Michael Popp einstimmig wiedergewählt.

Dem Abteilungsausschuss gehören nun Kilian Künzig, Michael Haberkorn, Christian Schmitt und Matthias Scherer an. Auch Kassenwart Marcel Horn, Schriftführer Liam Körner, Gerätewart Christian Schmitt und Timo Fahrmeier, Kassenprüfer Eric Schuh und Thomas Withopf sowie die Fähnriche Klaus Horn und Timo Fahrmeier wurden einstimmig gewählt.

Ramona Haberkorn wurde als Ansprechpartnerin für das DRK und als Vertreterin der nun drei Kameradinnen in der Abteilung Pülfringen bestimmt. Aus ihren Ämtern sind Herbert Knüll und Hubert May als Ausschussmitglieder, Schriftführer August Baumann, Kassenprüfer Stefan Schwab, Gerätewart Paul Haberkorn und der bisherige zweite stellvertretende Abteilungskommandant Armin Künzig ausgeschieden.

Ihnen wurde für die vielen Jahre Unterstützung in der Abteilung Pülfringen mit einem Präsent gedankt.

Abteilungskommandant Müller und Hauptkommandant Glock beförderten die neun neuen Kameraden und -innen zum Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau. Dies sind: Niklas Baumann, Dirk Fahrmeier, Patrick Knüll, Luis Knörzer, Marie Knörzer, Liam Körner, Robin May, Magdalena May und Thomas Withopf.

In seinen Grußworten bedankte sich Hauptkommandant Torsten Glock für die Einsatzbereitschaft und gab einen Überblick über die aktuellen Aufgaben und Projekte in der Gemeinde Königheim.

Den Grußworten schlossen sich Vertreter der Kirche und der Wagenbauer Pülfringen an.

Viele Fragen wurden in Bezug auf die Weiterentwicklung der Abteilung Pülfringen und Fahrzeugsituation an Hauptkommandant Glock gestellt.