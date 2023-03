Kapelle absolvierte 25 Auftritte

Pülfringen. Bei der Jahreshauptversammlung – erstmals im Proberaum – konnten die Mitglieder und Gäste einen Einblick in das abgelaufene Jahr erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Tobias Glock wies bei der Begrüßung auf die Aktionen und Entwicklungen in den letzten Jahren hin und nutzte den Abend, um auch Ziele anzusprechen.

Schriftführerin Carmen Gärtner erwähnte neben 25 Auftritten, 53 Proben und vielen Sitzungen auch Feiern und Feste. Ein Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Mechenhard und zwei Auftritte in der Wandelhalle und im Kloster Bronnbach zählten hierbei zu den markantesten Terminen.

Mehr zum Thema Musikkapelle Vilchband Steffen Mark löst Heinz Weber nach 23 Jahren als Vorsitzenden ab Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen VfB Sennfeld ist neuer Kreisliga-Tabellenführer Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Bretzinger Musiker sind im Schnitt 37 Jahre jung Mehr erfahren

Jugendleiterin Sandra Waltert wies auf das gute Miteinander mit dem Kindergarten hin. Musikalische Früherziehung und erste Versuche an Instrumenten, sollen die Kinder zu Spaß am Musizieren animieren. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Hardheim kann eine fundierte Ausbildung angeboten werden.

Eine ausführliche Übersicht der Finanzen gab Marcel Horn. Die Kassenprüfer Hans Popp und Ehrhard Herberich bestätigten eine korrekte Kassenführung.

Neuwahlen

Bei den Wahlen wurden alle Ämter einstimmig bestätigt und einige Aufgaben neu zugeordnet:. Bereichsleiter Intern: Simon Baumann; Bereichsleiterin musikalisch: Sandra Waltert; Kassenwart: Marcel Horn; Notenwart: Daniela Mechler; Jugendleiterin: Jasmin Popp; Jugendleiterin: Marina Glock; Beisitzer aktiv: Niklas Baumann, Luis Knörzer, Siegfried Baumann, Marie Knörzer, Thomas Knörzer.

Bei den Ehrungen würdigte Siegfried Baumann die fördernden Mitglieder Willi Müller (60 Jahre), Hubert Schuh (50 Jahre) und Thomas Withopf (40Jahre). Alle drei haben im Laufe der Jahre mit ihrem Wirken wertvolle Dienste für den Verein erbracht und zum guten Gelingen beigetragen.

Für jeweils zehn Jahre aktives Musizieren wurden Luis Knörzer, Christoph Honikel, Michael Honikel und Niklas Baumann geehrt.

Martin Knörzer und Siegfried Baumann sind seit 45 Jahren aktive Musiker und unterstützen den Verein noch mit ihren Tätigkeiten imVorstand.

Elvira Retzmann überbrachte die Grüße der Pfarrgemeinde, verbunden mit dem Dank für die Unterstützung. Auf ein spannendes, arbeitsreiches und musikalisch anspruchsvolles neues Jahr wies Vorsitzender Tobias Glock in seinem Ausblick hin.

Das bevorstehende Konzert am 25. März, die Auftritte in der Wandelhalle und in der Distel-Brauerei bedeuten weiterhin intensive Probearbeit. Ein besonderes Highlight wird das „Wieschedolfescht“ vom 9. bis 12. Juni werden, wo „Zündstoff“, die „Silver Sounds“, „Die Fröhlichen Dorfmusikanten“ die „Becksteiner“ und die „Rüdenauer Musikanten“ auftreten werden.

Mit einen großen Dank an alle Musiker, Helfer und Förderer beschloss Glock die Versammlung.