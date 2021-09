Rückzieher der Firma Pilzland: Das Unternehmen aus Niedersachsen wird sich nicht in Gissigheim ansiedeln. Das teilte Bürgermeister Ludger Krug in der Sitzung des Königheimer Gemeinderats am Montagabend mit.

Wie der Rathaus-Chef informierte, wolle Pilzland sein Werk lieber im Landkreis Heilbronn errichten. Dort liege für das Projekt bereits die Baugenehmigung vor. Mit den Erdarbeiten sei

...