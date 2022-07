Spatenstich für 27 Wohneinheiten in Königheim

Königheim. „Es ist ein Meilenstein, den wir heute anstoßen“, freute sich Bürgermeister Ludger Krug angesichts des offiziellen Baustarts mit Spatenstich für die Wohnanlage in der Winzerstraße. In exponierter Lage über Königheim und dem Brehmbachtal entstehen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohneinheiten. Im Bauabschnitt I, der nun eingeläutet werde, werden neun Wohnungen als Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen gebaut. Davon seien bereits 70 Prozent vorvertraglich verkauft, berichtete Marvin Weinberger von der bauausführenden Firma Weinberger Bauen und Wohnen aus Öhringen.

Daran sehe man, dass dieses Vorhaben eine Lücke in Königheims Wohnungsmarkt fülle, erklärte der Rathauschef. Die Wohnsituation in der Gesamtgemeinde bestehe überwiegend aus Ein- und Zweifamilienhäusern. Für die Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen indessen gebe es kaum Wohnraum, so dass diese gezwungen seien, sich außerhalb der Kommune niederzulassen. „Wenn sie als Einwohner verloren sind, ist es schwierig sie wieder zurückzubekommen“, bedauerte Krug.

Marvin Weinberger unterstreicht unisono mit seinem Bauleiter vor Ort, Andreas Hagner, dass insbesondere durch die zweigeteilten, roten Satteldächer das ganze Ensemble weitaus kleinteiliger wirke.

Mit der Firma Boller Bau aus Distelhausen habe man einen regionalen Handwerkspartner. „Das ist uns wichtig.“ Auch für den weiteren Baufortschritt setze man auf Regionalität. Man freue sich, nach einer intensiven Planungsphase loslegen zu können und hoffe, nach dem ersten Bauabschnitt nahtlos mit dem zweiten fortfahren zu können. In diesem werden eine Tiefgarage, Garagen sowie ausreichend Stellplätze im Freien für die Bewohner geschaffen.

Auch Sebastian Boller betonte den Wert des Bauvorhabens in toller Lage, wünschte allen einen reibungslosen Baufortschritt und freute sich sehr, „dass wir mit der Firma Weinberger das Projekt starten dürfen.“