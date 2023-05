Mit bewährter Mannschaft in die „nächste Saison“

Königheim. Neuwahlen sowie die Übergabe der Sportabzeichen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SV Königheim im Sportheim. Die Neuwahlen ergaben kaum Veränderungen in der Führungsmannschaft. In den Rückblicken der einzelnen Vorsitzenden und Abteilungsleiter wurde einmal mehr deutlich, welch enormes Pensum die Sportlerfamilie übers Jahr leisten muss und auch geleistet hat.

Nach der Begrüßung, dem Totengedenken und der Übergabe der Sportabzeichen (siehe Info-Box) eröffnete Vorstandssprecher und Vorsitzender Sport, Michael Berthold, den Reigen der Rechenschaftsberichte. In seinem Rückblick hob Michael Berthold besonders die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen in der Brehmbachtalhalle hervor, die Corona bedingt mit einem Jahr Verzögerung stattgefunden haben. Die Sportlerfamilie habe sich dabei hervorragend präsentiert und von allen Seiten eine positive Resonanz erfahren.

Ergänzend hob der Vorsitzende Veranstaltungen, Bernhard Uihlein, besonders das kurzfristig zusammen mit der Musikkapelle organisierte und durchgeführte kleine Brehmbachfest am Pfarrsaal am ehemals Weinblütenfest-Wochenende hervor. Auch hier seien die Mitglieder, neben den normalen, anfallenden ehrenamtlichen Tätigkeiten besonders gefordert gewesen. Der Erfolg des Festes habe gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, die Veranstaltung durchzuführen. Weiter zählte Uihlein noch eine ganze Reihe an Aktivitäten im Sportheim auf sowie den gut besuchten 3D Vortrag „Neuseeland und Südpazifik, acht Monate am schönsten Ende der Welt“ von Stephan Schulz in der Aula der Kirchbergschule.

Es folgten Tätigkeitsberichte von Anton Haag (Vorsitzender Sportheim/Bau), Claudia Bauer (Abteilungsleiterin Turnen), Tim Faulhaber (Abteilung Fußball), Michael Berthold (Jugendabteilung und Jugendfußball in Vertretung des mittlerweile zurückgetretenen Jugendleiters) sowie Helmut Theobald und Peter Faulhaber (Abteilung Aikido). In der vorausgegangenen Versammlung der Jugendabteilung konnte erneut kein Jugendleiter oder Jugendleiterin gefunden werden. Beim Bericht der Turner wurde deutlich, dass die Turnabteilung in puncto Nachfragen an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen ist. Die Turnabteilung besteht derzeit aus 15 Gruppen, mit 26 Übungsleitern und Helfern, die rund 212 aktive Mitglieder (Jugendliche 131, Erwachsene 81, Stand 4/2023) betreuen.

Die Gruppe Eltern und Kindturnen mit 25 Kindern und 25 Eltern hat die Übungsstunden über den Winter bis Ende April in die Aula ausgelagert. Hintergrund ist, dass die Halle in dieser Zeit minimalistisch beheizt wurde. Es tummeln sich also 50 Personen, wenn alle da sind, in der Aula. Acht Familien stehen auf der Warteliste.

Auch bei der Rennmäusegruppe mit 24 Kindern ist die Kapazitätsgrenze überschritten. Zwei Anfragen an der Gruppe teilzunehmen, sind auch hier vorhanden.

Einen detaillierten Blick auf die Finanzen präsentierte Vorsitzender Finanzen Thomas Berthold in seinem Bericht.

In allen Rechenschaftsberichten gab es für die fleißigen, ehrenamtlichen Helfer, ohne die ein geregelter Sportbetrieb nicht möglich wäre, ein dickes Lob und Anerkennung.

Die Kassenprüfer Doris Uihlein und Johannes Eckl attestierten Thomas Berthold eine einwandfreie Kassenführung. Doris Uihlein beantragte die Entlastung des gesamten Vorstands, die von den anwesenden Mitgliedern erteilt wurde.

Die von Udo Müller geleiteten Neuwahlen des gesamten Vorstands gingen problemlos vonstatten. Michael Berthold war es schließlich vorbehalten, die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung zu beenden. svk