Michael Volk ist Ehrenvorsitzender

Höpfingen. Der TSV „Frankonia“ Höpfingen 1911 hat einen neuen Ehrenvorsitzenden: Bei der Jahreshauptversammlung, die am Freitag im Sportheim stattfand, erfuhr Michael Volk nach jeweils sechs Jahren als 3. Vorstand und als 2. Vorstand sowie nach fünf Jahren im „Vierer-Vorstandsteam“ (erweiterter Vorstand ab 2002) und vielseitiger Aktivposten diese beispielhafte Würdigung seiner Verdienste. Nachfolger ist Steffen Diehm. Weitere Eckpfeiler der Tagesordnung waren Neuwahlen und Berichte. Für das Vorstandsteam leitete Sina Berberich den Abend ein: „Endlich haben wir nach Corona wieder ein fast normales Jahr“, bemerkte sie. Durch den Tätigkeitsbericht führte Sina Berberich: „2022 war wieder ein sehr ereignisreiches Jahr“, bilanzierte sie und freute sich über die Renaissance fröhlicher Zusammenkünfte und größerer sportlicher Veranstaltungen. „Corona hat den TSV nicht kleingekriegt“, hob sie hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neues Konzept

Auch das Sportfest mit neuem Konzept habe sich als Erfolgsmodell erwiesen. Ebenso können sich die sportlichen Erfolge in Fußball, Tischtennis – die dritte Mannschaft errang den Meistertitel mit zwölf Siegen in zwölf Spielen – und Volleyball durchaus sehen lassen; einzig im Volleyball-Seniorenbereich werde es aufgrund geringer Spielerdecke keine aktive Damenmannschaft in der neuen Saison geben.

Neuwahlen und Ehrungen beim TSV Höpfingen Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Andreas Fürst, Sascha Gallion, Adalbert Hauck, Anke Hauck, Gertrud Hauk, Wilfried Hauk, Heike Hauk-Estenfelder, Liane Kuhn, Dieter Metzger, Benno Schell, Beate Schmitt, Kim Schöne, Thomas Böhrer, Jan Eiermann, Andreas Fortmeier, Peter Geier, Mirjam Stolz, Dorothe Wagner, Timo Frisch, Steffen Bucher, Tilo Greulich, Sandra Sauer, Verena Dorner, Michael Volk, Björn Berberich, Tobias Böhrer, Katharina Kuhn, Beate Schell, Lars Schottenberger, Rebecka Walter, Stefan Kaiser, Meik Böhrer, Nicole Greulich, Andrea Kaiser, Josef König, Janko Lindenau, Matthias Schell, Andrea Dörr, Bianca Schüßler und Georg Sulzer. Seit 40 Jahren sind Daniela Berberich, Georg Berberich, Ralf Berberich, Thomas Böhrer, Michael Dörr, Arno Greulich, Thomas Greulich, Richard Hefner, Siglinde Kaiser, Monika Pahl, Andreas Sauer, Elmar Schmitt, Eleonore Tippl, Gerhard Weiß, Alfred Frei, Günter Schmitt und Ehrenvorsitzender Jürgen Kuhn Mitglied. Für 50 Jahre wurden Maria Braun, Christel Edelmann, Reinhold Hefner, Walter Hutzler, Karin Schottenberger und Karl Häfner geehrt. Seit 60 Jahren hält Karl Kaiser dem TSV die Treue. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Gewählt wurden Steffen Diehm (Vorstand Sportanlagen und Liegenschaften), Steffen Kuhn (Vorstand Finanzen), Daniel Hollerbach (Schriftführer), Jens Böhrer, Alexander Brix, Carsten Hauk, Kai Nohe, Nadine Götz und Michael Volk (Beisitzer), Katja Lindenau und Judith Volk (Abteilungsleitung Badminton), Carolin Hauk und Max Streckert (Abteilungsleitung Leichtathletik), Matthias Hauk und Christoph Müller (Abteilungsleitung Radfahren), Mara Weinlein und Carsten Stolz (Abteilungsleitung Volleyball). Bestätigt wurden Torsten Hauck und Jessica Kaiser als im Vorfeld gewählte Abteilungsleitung Tennis. Ausgeschieden sind Gina Bodirsky und Theresa Kaiser als Abteilungsleitung Volleyball; neuer Ehrenvorsitzender ist Michael Volk. ad

Positiv sehe es dafür bei „Hopp Auf“, den Power-Frauen, im Tennisbereich mit vier Mannschaften und der bestens aufgestellten Radsportabteilung aus. Das gelte gleichlautend für die effektive Jugendarbeit: Hier fanden das Bernhard-Hauk-Jugendturnier und das Spielfest wieder statt. „Zusätzlich wird in allen Abteilungen der gelb-blauen TSV-Familie das Miteinander sehr gepflegt“, betonte Sina Berberich und dankte allen Aktiven für ihr Engagement.

Mehr zum Thema AG Freizeitsport Waldstetten Ausgleich vom Alltag in einer hektischen Zeit Mehr erfahren Fußball Ein Hoch auf die jungen „Fußballhelden“ Mehr erfahren Musikkapelle Emotionaler Abschied von Gerhard Lippert Mehr erfahren

Dieses sei hinsichtlich vieler Verpflichtungen in Beruf und Familie alles andere als selbstverständlich, aber gerade deswegen aller Ehren wert. Erfreut vermeldete sie noch, dass der Verein derzeit 1279 Mitglieder hat – eine stolze Zahl.

Nachdem der Kassenbericht von Steffen Kuhn die Finanzen dargelegt hatte, bescheinigten die Kassenprüfer Michael Böhme und Daniel Dörr einwandfreie Buchführung; Schriftführer Daniel Hollerbach erinnerte an neun Vorstandssitzungen, das Sportfest mit überwältigendem „We Can Do MORE“-Spendenlauf (Moritz Reinhard und Daniel Nohe) oder das Musik-Event „Rocktober“.

Durchweg sehr aussagekräftig waren die schriftlicher Form vorgelegten Berichte von Katja Lindenau und Judith Volk (Badminton), Robert Johnson, André Kaiser, Arno Gärtner und Tim Hauk (Fußball-Jugend), Timo Frisch, Christian Böhrer, Steffen Diehm und Lars Sauer (Fußball), Max Streckert und Carolin Hauk (Leichtathletik), Matthias Hauk und Christoph Müller (Radfahren), Jessica Kaiser (Tennis), Jens Eiermann (Tischtennis), Ellen Böhrer, Michaela Dörr und Claudia Schmitt-Böhrer (Turnen), Heinz Bach, Theresa Kaiser und Gina Bodirsky sowie Horst Stolz (Volleyball/AH).

Die Entlastung verband Bürgermeister Christian Hauk mit dem Dank für das „imposante sportliche Angebot“. Höpfingen könne „stolz sein auf einen so aktiven Verein“ und zugleich dankbar für die zahlreichen Aktionen, die der TSV der Bevölkerung offeriert. Ein weiteres Grußwort kam von Helmut Häfner: Seitens des DRK-Ortsvereins lobte er das hervorragende Miteinander. Nach den Ehrungen und Neuwahlen (siehe Infobox) dankte Verena Dorner allen Beteiligten und Aktiven. In geselliger Runde klang der Abend aus. ad