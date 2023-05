FC Külsheim hat vier neue Ehrenmitglieder

Külsheim. Zur Jahreshauptversammlung des FC Külsheim trafen sich die Mitglieder am Freitagabend im Sportheim. Dabei standen Rückblicke, die Berichte aus den Abteilungen und Wahlen im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Stefan Platz freute sich, dass nach der Rücknahme der Corona-Auflagen der Trainings- und Sportbetrieb wieder in allen Bereichen wieder starten konnte.

Nach dem Totengedenken, bei dem auch an das gestorbene Ehrenmitglied Helmut Bundschuh und den langjährigen Sportplatzkassier Rudi Blatz erinnert wurde, verlas Schriftführerin Evelyn Kaufmann das Kurzprotokoll der Mitgliederversammlung 2022.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hindernislauf Der Ansporn hieß: „Quäl dich...“ Mehr erfahren Hauptversammlung Wahlen beim Musizierkreis Mehr erfahren

Wie der Bericht des Vorsitzenden Sven Bohn zeigte, wurden nach zwei Jahren Pause wieder die Großveranstaltungen „Puls 300“ und „12-Stunden Rennen“ ausgetragen. Wichtig sei gewesen zu zeigen, dass der FC Külsheim auch nach Corona da sei. Allerdings habe so mancher gemerkt, dass es auch „ohne“ Vereinsmithilfe gehe. Es brächen Helfer und auch Sportler weg.

Schriftführerin Evelyn Kaufmann nannte einen Mitgliederstand von 752 Ende 2022, davon 248 Kinder und Jugendliche. Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu zehn Sitzungen.

Rainer Adelmann berichtete über die Finanzen und sprach dabei von einer insgesamt erfreulichen Entwicklung. Die Prüfer Josef Hochstatter und Bertram Grein bescheinigten eine gute Kassenführung. Ehrenvorsitzender Alfred Bauch bedankte sich namens aller Mitglieder für die geleistete Arbeit und beantragte die Entlastung, die einstimmig erfolgte.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse. Sven Bohn wurde als Vorsitzender Verwaltung einstimmig bestätigt, Rainer Adelmann als Vorsitzender Finanzen für ein Jahr einstimmig gewählt. Schriftführerin Evelyn Kaufmann stand nach acht Jahren nicht mehr zur Verfügung. Das Amt bleibt vorläufig unbesetzt.

Die Versammlung bestätigte beziehungsweise wählte jeweils einstimmig Jan Bundschuh, Evelyn Kaufmann und Paulina Kromer als Beisitzer. Ohne Einwände wurden die Abteilungsleiter ebenso bestätigt wie die Kassenprüfer Josef Hochstatter und Bertram Grein.

Zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt wurden angesichts ihrer Verdienste Karl-Heinz Düll, Josef Ballweg, Hans-Peter Wagner und Elmar Lurz. Co-Vorsitzender Sven Bohn verlas die Urkunden einzeln und überreichte diese den neuen Ehrenmitgliedern. Hervorgehoben wurde Horst Reinharts Auszeichnung als Ehrenamtsträger des Main-Tauber-Kreises.

Vorsitzender Stefan Platz berichtete über die geplante Gründung des FSV Tauberhöhe, in dem sich die Fußballer der Vereine VfR Uissigheim, SV Gamburg, FC Külsheim zusammenschließen wollen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung sei dazu am 11. Juni, die Gründungsversammlung am 9. Juli geplant.

Elmar Lurz berichtete über den Behindertensport. Man betreue elf Mitglieder, die durchschnittliche Teilnahme liege bei knapp zehn. Es gebe sechs Betreuer, davon zwei mit Übungsleiterschein, und weitere Unterstützer. Ein Höhepunkt sei die Jahresabschlussfeier gewesen.

Sven Bohn informierte über die Fußballabteilung. Er erinnerte unter anderem an den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga und den Trainerwechsel. Bei den Damen gab es zur neuen Runde nicht mehr genügend Spielerinnen. Die Alten Herren treffen sich unregelmäßig zum Kicken. Wegen Corona hätten sich viele andere Teams aufgelöst, so dass man eigentlich keine Spiele mehr vereinbaren könne.

Wie Ina Imhof über den Fußballnachwuchs sagte, trainieren jeweils über zwei Dutzend Bambini ein Mal wöchentlich. Die F-Jugend habe vier Spieltage absolviert und in der Hallensaison zwei Teams gestellt. Die Jugendspielgemeinschaft mit VfR Uissigheim, SV Gamburg, FC Hundheim/Steinbach, VfB Reicholzheim und FC Külsheim beginne mit der D-Jugend. Zwei Teams seien gemeldet, um den 25 Spielern gerecht zu werden. Die C-Jugend mit 30 Spielern verfolge das Ziel „Klassenerhalt in der Landesliga“. Die B-Junioren verfügen über 20 Spieler. In der A-Jugend waren 24 Jungs am Start. Verletzungspech habe sich dann aber eingestellt. Abgeschlossen wurde das Jahr mit dem Silvesterbolzen.

Die Jugendabteilung begann das Jahr 2022 laut Imhof mit dem Einsammeln von Weihnachtsbäumen. Weiter verwies sie etwa auf die Teilnahme am Sportkreis-Jugendtag, die Schrottsammlung, die Mitwirkung beim „Zwölf-Stunden-Rennen und die Schnitzeljagd.

Mit Blick auf das Turnen sagte Imhof, es gebe in dieser Abteilung sechs Rubriken. Beim Eltern-Kind-Turnen gebe mittlerweile eine sehr lange Warteliste.

Irmtraud Trevisan sprach von einem sportlich sehr erfolgreichen Jahr der Leichtathleten. Seit der letzten Hauptversammlung sei der „Crosslauf Puls 300“ zwei Mal veranstaltet worden. Regelmäßig organisiere man auch die Sportabzeichen-Aktion. Beim Sparkassen-Sportabzeichen-Wettbewerb habe man erneut eine Sonderprämie gewonnen.

Hans-Peter Wagner informierte über die Tischtennis-Abteilung. Im Spielbetrieb stehen vier Herrenmannschaften. Acht Nachwuchsteams agieren in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Niklashausen in der Kreis- bis zur Verbandsliga.

Silke Bundschuh, Abteilungsleiterin Mountainbike, berichtete von wöchentlichen Ausfahrten von Mai bis Oktober. Die Gruppe belegte beim Stadtradeln 2022 in Külsheim den zweiten Platz. fck