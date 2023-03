Freude auf das neue Fahrzeug

Heidersbach. Es war eine außergewöhnliche Mitgliederversammlung, die für die Mitglieder der Abteilungswehr Heidersbach in diesem Jahr anstand: Auf insgesamt fünf Geschäftsjahre blickten die Mitglieder dabei zurück, da die letzte Versammlung aus dem Jahr 2018 resultiert.

Von Einschränkungen geprägt

Der Berichtszeitraum war überwiegend von den Einschränkungen der Coronapandemie geprägt, die auch für den Übungsbetrieb der Feuerwehren einschneidende Veränderungen mit sich brachten. Dennoch konnten trotz der widrigen Rahmenbedingungen alle anstehenden Einsätze zufriedenstellend bewältigt werden.

„Als wir im April 2018 unsere letzte Versammlung abhielten, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die nächste Versammlung erst fünf Jahre später sein wird“, begann Kommandant Matthias Eichhorn seinen Jahresbericht. Zunächst krankheits- und später dann coronabedingt konnten in der Vergangenheit keine Versammlungen durchgeführt werden.

Umso erfreulicher wertete er die Tatsache, dass man sich nun wieder treffen könne. Die Coronapandemie ist auch an der Heidersbacher Wehr nicht spurlos vorbeigegangen. An einen regelmäßigen Übungsbetrieb war nicht zu denken und so machte man aus der Not eine Tugend und versuchte die Einsatzbereitschaft bei den wenigen möglichen Zusammenkünften aufrecht zu halten.

Dennoch habe man in dieser Zeit einige Mitglieder verloren. Bei der ohnehin schon sehr dünnen Personaldecke der Abteilung wirkt sich das gravierend aus. Glücklicherweise sei es allerdings auch gelungen drei Mitglieder, unter anderem auch aus der Jugendwehr, zu integrieren. Dies wirke sich natürlich auf die Tagesstärke aus.

26 Einsätze

Trotz dieser widrigen Umstände habe man im Berichtszeitraum 26 Einsätze absolviert. Momentan freut man sich auf das neue Fahrzeug, das der Abteilung im nächsten Frühjahr übergeben werden soll. „Vielleicht beschert uns ja das den ein oder anderen Neuzugang“, resümierte der Kommandant.

Dass es trotz der Einschränkungen durch Corona einiges zu bewältigen galt, war dem Bericht von Schriftführer David Schulz zu entnehmen. Demnach wurde die Wehr in den Jahren 2018 bis 2022 zu insgesamt 26 Einsätzen gerufen. Die Palette reichte dabei von Brandeinsätzen, über technische Hilfeleistungen, bis hin zu Bereitschaften im Gerätehaus aufgrund von Stromausfällen.

Lehrgänge

Die Einsatzbereitschaft wurde im Rahmen der aufgrund der Pandemie möglichen Übungsstunden erhalten und vertieft. Dazu kamen eine Gesamtübungen mit allen Wehren der Gemeinde sowie Übungen des Ausrückebereichs Ost, dem die Wehren aus Laudenberg, Limbach, Scheringen und Heidersbach angehören. Einige Mitglieder besuchten darüber hinaus überörtliche Lehrgänge. Des Weiteren wurde der Maibaum gestellt und zahlreiche örtliche Veranstaltungen durch die Feuerwehr unterstützt. Zudem standen die turnusmäßigen Altpapiersammlungen an.

Im Laufe des Berichtszeitraums hatte man fünf Abgänge und drei Zugänge zu verzeichnen. Aktuell habe man 21 Mitglieder. 14 Mann in der Einsatzabteilung und acht in der Altersabteilung. Die Tagesstärke besteht derzeit aus einer bis drei Einsatzkräften, je nach Schichtdienst.

In ihren Grußworten würdigten Bürgermeister Thorsten Weber, Ortsvorsteher Werner Gellner und der stellvertretende Gesamtkommandant der Gemeinde Limbach Josef Bangert unisono die Leistungen der Feuerwehrmänner zum Wohle der Allgemeinheit. Nach wie vor seien selbstständige Ortsteilwehren wichtig für die Schlagkraft vor Ort. Verbunden damit seien eine gute Ausrüstung und Ausbildung sowie gemeinsame Übungen.

Wahlen

Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen gab es folgende Ergebnisse: Kommandant: Matthias Eichhorn, stellvertretender Kommandant: Jan Wursthorn, Schriftführer: David Schulz, Kassier: Rüdiger Schuch, Ausschuss: Sascha Heß, Thomas Wollner, Rüdiger Schuch, Simon Häffner, Johannes Häffner, Jan Michael Lösch.

Zum Abschluss standen Beförderungen an. Feuerwehrmann: Jan Michael Lösch, Simon Rhein, Johannes Häffner, Oberfeuerwehrmann: Andreas Riehl, Robin Lutz, Hauptfeuerwehrmann: Sascha Heß, Löschmeister: Jan Wursthorn. von