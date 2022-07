Ideen zielstrebig umgesetzt

Gissigheim. Vorsitzender Erich Zimmermann hatte die Aufgabe, die seltene Ehrung „Ernennung zum Ehrenvorsitzenden“ vorzunehmen. Da war es natürlich geboten, einzelne Höhepunkte in Gerhard Withopfs Vereinslaufbahn (1978-1996 als Hauptverantwortlicher) aufzulisten. Außerdem habe Gerhard Withopf auf Kreisebene viel für den Sport getan. Die Früchte seien heute noch zu erkennen. So die Schaffung einer hauptamtlichen Beratungsstelle im Sport für den gesamten Main-Tauber-Kreis. Damit habe er Pionierarbeit geleistet. Auch viele sportliche Modellprojekte im Sportkreis Tauberbischofsheim sind mit seinem Namen verbunden. Jahrelang war er Vorsitzender der Sportjugend und Vorsitzender des Sportjugendfördervereins

Nachdem er mit 14 Jahren zum FC gestoßen ist, hat er anschließend als Aktiver viele Projekte mitgestaltet und Ideen eingebracht wie zum Beispiel bei der Jugendfreizeit, beim Pfingstturnier, bei der Englandfahrt. Dies galt umso mehr nachdem er zum Vorsitzenden gewählt worden war. Da standen die freundschaftlichen Beziehungen zu FC Scorpio an, die Partnerschaft mit dem SV Nöbdenitz und viele andere Projekte.

Auch die nötigen Baumaßnahmen ging Withopf zielstrebig an. So der Bau des Kinderspielplatzes im Breitenloch, das Mehrzweckspielfeld, erste und zweite Sportheimerweiterung, der Sportplatzneubau nach dem Hochwasser 1984 mit Beregnungsanlage und die Befestigung des Festplatzes am Sportheim. Das alles waren die sichtbaren Projekte. Dass zu diesem Amt auch die richtige Personalführung gehört, ist selbstverständlich, sind doch beim FC über Jahre hinweg über 650 Mitglieder eingetragen.

Zimmermann erwähnte auch noch die Arbeit, die Gerhard Withopf bei der Erstellung der Vereinschronik geleistet hat, die an diesem Abend vorgestellt wurde. Als Dank überreichte Zimmermann dem Geehrten die Urkunde.

In seinen Dankesworten machte der Geehrt deutlich, dass all dies nur dank der Mithilfe und dem Sachverstand vieler Mitglieder gelungen ist. Er verwies auf die harmonische Zusammenarbeit aller und die Begeisterung, die jeder an den Tag legte. Ausdrücklich nannte er in diesem Zusammenhang die überragende Leistung der Kassenverwalterin Andrea Berberich.

Er freue sich über die Ehrung und Auszeichnung. Es habe ihm Freude bereitet, für seinen Verein und für seinen Heimatort aktiv sein zu können. emü