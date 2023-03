Festbankett zum 160-jährigen Bestehen geplant

Königheim. Zu seiner Jahreshauptversammlung traf sich der Gesangverein Liederkranz Königheim im Pfarrsaal.

Zur Eröffnung sang der Chor die Lieder „Das Morgenrot“ und „In die blühende Welt“. Nahc der Begrüßung durch den Vorsitzenden Ingbert Steinam gedachte man in einer Gedenkminute der verstorbenen Mitglieder des Jahr es 2022.

Der Vorsitzende brachte in seinem Bericht zum Ausdruck, dass das Thema Corona keine allzu große Rolle mehr spielt, so dass die Vereinsarbeit normal weitergeht. Er stellte auch fest, dass die meisten Jubilare des Vereins aus diesem Jahr die 80 Jahre erreicht haben und viele von ihnen noch aktiv im Chor mitwirken. Eine Verjüngung wäre hier sehr wünschenswert.

In seiner Vorschau erwähnte der Vorsitzende das 160-jährige Bestehen des Vereins, das am 15. Juli mit einem Festbankett gefeiert werden soll. Auch ein Vereinsabend für die Mitglieder soll im September stattfinden.

Der Chor wird sich an de n Liederabenden in Pülfringen am 29. April und in Gissigheim am 6. Mai beteiligen.

Der Liederkranz Königheim erhielt eine Einladung vom Männer- und Frauenchor Bad Neuenahr zu einem Kreischor Konzert, bei dem sich der Chor bei allen bedanken möchte für die Spenden, die sie wegen der Hochwasserschäden erhalten haben.

Schriftführer Walter Götzinger berichtete ausführlich über die Statistik des Jahres 2022. Zurzeit hat der Chor 24 aktive Sänger. Im Berichtszeitraum wurden 22 Proben und sieben Auftritte absolviert. Hierbei wurden 33 Lieder aus verschiedenen Bereichen zum Vortrag gebracht

Nachdem der Kassenwart Reinhold Schneider seinen detaillierten Kassenbericht vorgetragen hatte, bescheinigten die Kassenprüfer Hildegard Kappler und Erwin Kraft eine einwandfreie Buchführung und schlugen der Versammlung die Entlastung des gesamten Vorstands vor, die einstimmig erteilt wurde.

Chorleiters Bernhard Heß, der mittlerweile seit acht Jahren seine Dirigententätigkeit in Königheim ausübt, war mit allen Auftritten, die der Chor 2022 hatte, sehr zufrieden. Er bemängelte nur, dass die Besetzung des ersten Tenor s nicht immer so sei, wie er es sich wünschen würde. Er bedankte sich bei den Sängern für den Einsatz bei den Proben und den Auftritten.

Der Präsident des Chorverbandes Badisch-Franken, Wolfgang Runge, überbrachte die Grüße des Deutschen Chorverbands und nahm anschließend die Ehrung verdienter Sänger vor. Es wurden Hermann Faulhaber, Horst Raupach und Hans Rückert für 50 Jahre Singen im Chor geehrt. Sie erhielten eine Urkunde und eine entsprechende Goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes.

In seiner Laudatio betonte Runge vor allem die Treue und Verlässlichkeit der Geehrten. Im Anschluss überreichte der Vorsitzende Ingbert Steinam den Geehrten noch die Urkunde, die Ehrennadel und einen Gutschein des Vereins.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielt Manfred Grüner eine Urkunde und einen Gutschein und ist somit Ehrenmitglied im Verein.

Mit den Liedern „Zauber der Musik“ und „Frohsinn“ beendete man die Jahreshauptversammlung.