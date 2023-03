Seit 136 Jahren schon gibt es den Männergesangverein Sängerbund in Mondfeld. Er wurde 1887 gegründet. Doch beim Blick in die Zukunft des Vereins wird den Mitgliedern momentan etwas bange. Denn es fehlt ihnen an weiteren Sängern.

„Wir haben 15 Aktive zwischen 60 und 84 Jahren. Der Altersdurchschnitt liegt über 70 Jahre“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Fritz Ulshöfer im Gespräch

...