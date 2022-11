Chor braucht dringend Nachwuchs

Königheim. Die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Liederkranz Königheim fand im Vereinsheim statt. nach der begrüßung durch den Vorsitzenden Ingbert Steinam gedachte man der im Vereinsjahr 2021 verstorbenen Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Danach folgte der Bericht des Vorsitzenden Ingbert Steinam. Er stellte fest, dass Corona die Aktivitäten des Vereins total zum Erliegen gebracht hatte. Es mussten alle Proben und Termine abgesagt werden. Das brachte viele Vereine zur Verzweiflung. Am 10. Oktober 2022 haben sich die aktiven Mitglieder in Sängerkleidung in der Kirche getroffen, um der verstorbenen Mitglieder zu gedenken. Ein Singen war wegen Corona nicht möglich.

Schriftführer Walter Götzinger brachte in seinem Bericht zum Ausdruck, dass im ganzen Vereinsjahr keine Proben und keine Auftritte möglich waren. Am 31. August 2022 veranstaltete der Gesangverein für alle Mitglieder einen gemütlichen Abend unter Corona Bedingungen.

Mehr zum Thema Obst- und Gartenbauverein Langjährige Mitglieder geehrt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung Gesangvereine schrittweise zurück zur Normalität Mehr erfahren Männergesangverein Otto Weigand für 70 Jahre aktives Singen im Chor geehrt Mehr erfahren

Nachdem der Vorsitzende, stellvertretend für den erkrankten Kassenwart, den Kassenbericht vorgetragen hatte, bescheinigten die Kassenprüfer Hildegard Kappler und Erwin Kraft eine einwandfreie Buchführung und schlugen der Versammlung die Entlastung des gesamten Vorstands vor, die einstimmig erteilt wurde.

Es folgte der Bericht des Chorleiters Bernhard Heß, der Anregung gab, nach jungen Sängerinnen und Sängern zu suchen und dachte dabei an einen Kinderchor, den man ins Leben rufen sollte. Er bat um Unterstützung der anwesenden Leiterin des Kindergartens Villa Kunterbunt Königheim, die mit zwei Gruppenleiterinnen im Anschluss einen Scheck überreicht bekamen. Das Geld wurde beim Herbstfest 2022 von den Besuchern gespendet und von der Vereinskasse auf 500 Euro aufgestockt.

Die Ehrung des Sängerbundes Badisch Franken führte dessen Präsident Wolfgang Runge durch. Es wurden Josef Uihlein und Gerhard Zimmermann für 65 Jahre sowie Hans Rückert für 50 Jahre Singen im Chor mit einer Urkunde und den entsprechenden Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes und des Badischen Chorverbandes ausgezeichnet. Runge bedankte sich bei den Geehrten für die viele aktiven Jahre im Chorgesang. In seinem Worten war zu hören, dass Singen wie ein Leistungssport sei und man lernt aufeinander zu hören. Es sei auch ein Dienst für die Gesellschaft und am Gemeinwohl.

Im Anschluss wurde den Geehrten vom Verein mit einer Urkunde, der entsprechenden Vereinsnadel und einem Gutschein gedankt. Besonders erwähnt wurde auch die 50- jährige Mitarbeit von Gerhard Zimmermann im Vorstand.

Manfred Grüner überbrachte die Grüße des KKK und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, da beide Vereine im gleichen Haus ihre Vereinsräume haben. gvlk