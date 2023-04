Carolin Geier ist neue Schriftführerin

Königheim. Neuwahlen und Ehrungen verdienter aktiver Mitglieder standen im Mittelpunkt der Generalversammlung der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim.

Nach dem Gedenken an die zwei verstorbenen Ehrenmitglieder Gebhard Kauzmann und Alfred Faulhaber standen die Tätigkeitsberichte auf der Tagesordnung. Die waren zuvor per Mail verschickt worden, so dass die beiden Kassenprüfer Herbert Zugelder und Bernhard Faulhaber die Entlastung von Kassiererin Margit Sauer und dem kompletten Vorstand durchführen konnten.

Durch das Ausscheiden von zwei langjährigen Vorstandsmitgliedern, Schriftführerin Julia Faulhaber und Beisitzer Marco Faulhaber, setzt sich der Vorstand nun wie folgt zusammen: Als Vorsitzende wurden Daniel Achstetter und seine zwei Stellvertreter Patrick Axmann und Steffen Lippert wiedergewählt. Kassiererin bleibt Margit Sauer, neue Schriftführerin wurde Carolin Geier. Im Jugendbereich gab es keine Änderungen: Jugendleiterin bleibt Sandra Suppinger, als Vertreterin der Jugend fungiert weiterhin Annika Zenkert. Komplettiert wird der Vorstand durch Dirigent Klaus Zimmermann und die vier Beisitzer Elvira Eckl, Marco Bund, Denise Strebel und Sven Trabold.

Ehrungen

Die wiedergewählten Vorsitzenden konnten dann verdiente langjährige aktive Mitglieder der Kapelle ehren und auszeichnen. Für ihre 50-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Matthias Schneider (Tuba), Hermann Trabold (Tenorhorn) und Bernhard Faulhaber (Tuba) Urkunden und Weinpräsente. Alle drei geehrten Musiker waren auch mehrere Jahre im Vorstand aktiv. Posaunist Patrick Axmann engagiert sich seit 30 Jahren als aktives Mitglied im Verein und wurde dafür ebenfalls mit einer Urkunde und einem Weinpräsent bedacht. Steffen Lippert (Tenorhorn), Carolin Köhler (Saxofon) und Denise Strebel (Klarinette) sind seit 20 Jahre aktive Mitglieder in der Kapelle.

Nach den Grußworten von Bürgermeister Ludger Krug und Alois Schreck als Vertreter des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland gab Daniel Achstetter noch einen Ausblick auf die anstehenden Termine des Jahres 2023. Hierbei hob er besonders das Osterkonzert am Ostersonntag, bei dem die Jugendband unter der Leitung von Armin Fischer und die Gesamtkapelle unter der Leitung von Kaus Zimmermann erstmals seit mehreren Jahren wieder ein konzertantes Programm präsentieren können, und den Besuch bei den Musikfreunden in Scheifling/St.Lorenzen Ende April hervor. Im Sommer und Herbst stehen dann noch das Brehmbachfest, ein Theaterwochenende und ein Festakt zum 100--Jahr-Jubiläum der Kapelle auf dem Programm. sl