Um die Nachwuchsarbeit verdient gemacht

Igersheim. Reinhold Balbach, Vorsitzender der Sportjugend im Sportkreis Mergentheim, liegt das Wohl des Nachwuchses sehr am Herzen. Mehr als ein Drittel der Mitglieder des 1. FC Igersheim rekrutieren sich eben aus jener Jugend, die gleichzeitig die Zukunft des Vereins darstellen. Balbach nannte dies eine „tolle Quote“, wobei er in diesem Zusammenhang all jene explizit würdigte, die mit ihrem ehrenamtlichen Tun die Basis dafür legten. Reinhold Balbach (Sechster von links) war nicht mit leeren Händen zur FC-Hauptversammlung gekommen. Er überreiche zahlreiche Ehrungen: Ehrennadel in Silber: Shygqyri Halili, Thomas Leupolz, Cornelia Rudolf, Andreas Siegert, Ines Siegert; Ehrennadel in Silber: Markus Dörr, Dominik Fleischmann, Eva König, Rainer König, Bianca Kuprat, Marcel Menig, Alexander Most, Harald Ott, Claudia Ruess, Joachim Sackmann, Thomas Scheidel, Sven Walter, Dominik Wyes. Unser Bild zeigt die Ausgezeichneten zusammen mit den beiden FCI-Frontmännern Walter Lang (Vize, Zweiter von links) und Vorsitzender Peter Ruess (Fünfter von links). Bild: FCI

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1