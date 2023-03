Turngau ehrt verdiente FCI-Mitglieder

Igersheim. Verdiente Mitglieder des 1. FC Igersheim wurden jetzt für ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle des Sports hoch dekoriert. Dazu war extra der Vorsitzende des Turngaus Hohenlohe, Dr. Friedrich Bullinger, aus Rot am See ins Taubertal gekommen, um die Würdigungen vorzunehmen. Er lobte explizit die Arbeit der Ausgezeichneten, die sich als Vorbilder bleibende Verdienste erworben hätten. Unser Bild zeigt (von links) Gabi Danzow (STB-Ehrennadel in Bronze), Dr. Friedrich Bullinger, Heidrun Müller (Ehrenbrief Turngau Hohenlohe mit Goldnadel), Walter Lang (zweiter Vorsitzender 1. FC Igersheim), Irene Limbrunner, Heidi Jaud, Hartmut Kreusser, Uli Wilhelmi (alle STB-Ehrennadel in Bronze) sowie Peter Ruess, den Vorsitzenden des 1. FC Igersheim. Bilder: FCI

