Drei Bronze-Ehrennadeln

Igersheim. Als Verein, „bei dem sehr viel geht“, bezeichnete Volker Silberzahn (links), Vorsitzender des Sportkreises Mergentheim, den 1. FC Igersheim. Dank vieler Motoren stünde der Club, der zweitgrößte im Altkreis, da, wo er sich mittlerweile befinde. Zu jenen Stützen, die an vorderster Front mit verantwortlich seien für einen Höhenflug in vielen Bereichen, gehörten, so Silberzahn, die Vorstandsmitglieder Peter Ruess, Walter Lang und Alexander Hornig (von rechts), denen Silberzahn jeweils die Ehrennadel in Bronze überreichte. Bild: FCI

