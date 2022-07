Pfarrer Ike ist den Igersheimern schon gut bekannt. Am Sonntag trat er mit einem Einführungsgottesdienst offiziell sein Amt als Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Igersheim an. Links Dekan Bogdan Stolarczyk, in der Mitte Pfarrer Joseph Ike, der Bad Mergentheimer Münsterpfarrer Thomas Frey (Zweiter von rechts) sowie Geistliche aus dem Südosten Nigerias, die wie Pfarrer Ike seit Jahren Dienst in Deutschland tun.

© Hans-Peter Kuhnhäuser