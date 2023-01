MGH-WÜ: Pläne für B 19-Umgehungsstraße gestoppt

Schon vor einigen Monaten geschah in Euerhausen Erstaunliches: Viele Anwohner stellten ihre Autos links und rechts auf der Hauptstraße ab. Wer die Strecke kennt, kann erahnen, was innerhalb kürzester Zeit passierte: ein langer Pkw- und vor allem auch Lkw-Stau bildete sich in beide Richtungen – auf der B 19 zwischen Bad Mergentheim und Würzburg. Die Gründe für das programmierte Verkehrschaos

...