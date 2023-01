Vor rund einem Jahr wurde die Ampelanlage an der Ortsdurchfahrt der B 19 in Bernsfelden installiert, auf deren Inbetriebnahme warten die Bürger indes bis in die Gegenwart. In der Zwischenzeit hat sich manch gefährliche Situation ereignet – die Einwohner sind verärgert und empört, denn ein sicheres Überqueren der viel befahrenen Straße ist so nicht möglich.

