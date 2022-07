17 Erstkommunikanten in Igersheim

Igersheim. 17 Kinder aus Igersheim, Harthausen und Neuses feierten mit Pfarrer Joseph Ike Erstkommunion. Seit Januar waren sie mit den Katechetinnen Kerstin Hauser, Sabine Ruiner, Aneta Reitzle und Beate Kohlschreiber begleitet worden. Zu den festlichen Klängen der Musikkapellen Igersheim und Neuses zogen die Kinder in die Kirche ein. Im Mittelpunkt des Festes standen die Kommunionkinder, die sich mit so viel Offenheit und Begeisterung auf den Tag vorbereitet hatten. Diese Begeisterung war besonders spürbar, als die Kinder zum Ende des Gottesdienstes das Lied „Gott ist mit uns unterwegs“ für alle Kirchenbesucher sangen. Für den musikalischen Rahmen sorgte neben Lucie Steffel an der Orgel, die Kirchenband aus dem benachbarten Markelsheim, mit schwungvollen Liedern. Bild: Kirchengemeinde

