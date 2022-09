„Feierabend-Markt“ feiert Premiere

Igersheim. Auf dem Igersheimer Möhlerplatz wird es ab Donnerstag, 6. Oktober, einen Wochenmarkt in Form eines „Feierabend-Markts“ geben. Von 16 bis 19 Uhr geht er über die Bühne, damit auch Berufstätige jeden Donnerstag diesen Markt genießen und frische Lebensmittel kaufen können.

Ergänzt wird das Warensortiment der mobilen Direktvermarktungsbetriebe durch die Angebote von weiteren Direktvermarkter:n im BürgerLädle und der im Marktgebiet ansässigen Bäckerei, Gärtnerei und Metzgerei, die ebenfalls hochwertige Lebensmittel aus eigener Produktion anbieten.

Gemeinsam mit weiteren Partnern wird der jeweils erste Feierabend-Markt des Monats als Erlebnis-Wochenmarkt gestaltet, an dem zusätzliche Bildungs-, Mitmach-, Infoangebote rund um gesundes Essen, die nachhaltige Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln sowie zu Landwirtschaft und Naturschutz geboten werden – immer passend zum saisonalen Angebot an den Marktständen.

An den monatlichen Erlebnismärkten sind auch interessierte Igersheimer Vereine aufgerufen, an einem Bewirtschaftungsstand Essen und Getränke aus regionalen Zutaten anzubieten und es wird ein Plätzchen freigehalten für Straßenmusik „auf Hut“, falls regionale Straßenmusiker diese besondere Atmosphäre für einen Auftritt nutzen möchten.

Mit diesem innovativen „Feierabend-Markt“ möchte Igersheim –gemeinsam mit weiteren Partnern –einen Beitrag zur Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis leisten.

Der Igersheimer „Feierabend-Markt“ wird mehr als eine Aneinanderreihung von Marktständen, aber die Marktstände mit ihrem regionalen und saisonalen Angebot sind die Basis für alles, war drumrum geplant ist.

Nach Erarbeitung eines innovativen Marktkonzepts in der Steuerungsgruppe „Wochenmarkt“ ist schon der Start ein von Teamgeist getragenes Gemeinschaftsprojekt von aktuell acht Direktvermarktungsbetriebe, die jeden Donnerstag ihre Waren an mobilen Verkaufsständen anbieten werden. Das selbst Produzieren und Verarbeiten von Lebensmitteln und die gemeinsame Verantwortung für die Umwelt und gesunde Ernährung der Bevölkerung ist den Direktvermarktern eine Herzensangelegenheit. Am „Feierabend-Markt“ dreht sich alles um regional, saisonal und nachhaltig produzierte Lebensmittel, die von den persönlich anwesenden Dirkektvermarktern angeboten werden. Aber es geht auch um ein wertschätzendes und informiertes Miteinander von Produzierenden und Kunden, um Vertrauen, um Qualität.

Das Rückgrat des „Feierabend-Markts“ bilden acht Direktvermarktungsbetriebe aus Igersheim und der Region mit selbst produzierten und veredelten Lebensmitteln. Gemüse, Obst und Salat, Eier, Käse und Molkereiprodukte, Forellenspezialitäten, Backwaren aus Bio-Zutaten und Kichererbsen, Bienenprodukte und ab November sogar Bio-Bier aus einer Hofbrauerei und Fleisch und Wurst vom Weiderind werden zum Start angeboten.

Bürgermeister Frank Menikheim ist begeistert, dass in Igersheim aktuell fünf junge Betriebsleiter mit hohem Fachwissen und Qualitätsbewusstsein in die Direktvermarktung einsteigen oder ihre Betriebe weiter ausbauen. Auch das gute Miteinander der mobilen Marktbeschicker und der Igersheimer Lebensmittelbetriebe mit eigener Produktionsstätte im Marktgebiet ist ein Glücksfall, denn so werden die Kunden auf kurzen Wegen eine große Auswahl an Lebensmitteln vorfinden, auch wenn saisonal das Angebot der mobilen Marktstände naturgemäß variiert. Noch gibt es einige wenige freie Standplätze auf dem Igersheimer „Feierabend-Markt“, für die sich weitere Direktvermarktungsbetriebe aus der Region bewerben können, wenn ihre Angebote zum Konzept passen und das Sortiment der Igersheimer Betriebe ergänzen. Entsprechend der von der Steuerungsgruppe festgelegten Bewertungsmatrix werden die Prioritäten und Qualitätsansprüche bei der Vergabe von Standplätzen beachtet.

Den Eröffnungsmarkt am 6. Oktober werden Info- und Mitmachstände folgender Partner bereichern: Biomusterregion Main-Tauber-Kreis, Infostand, Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim (Sachgebiet Ernährung und Hauswirtschaft): Infostand rund um Fruchtaufstriche, Naturschutzgruppe Taubergrund: Infostand über heimische Pilze, Freundeskreis Wochenmarkt (Bürgernetzwerk): Info- und Mitmachstand/Start Rezeptbuch-Projekt/Marktplausch.