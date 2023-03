Nachwuchs dringend gesucht

Dienstadt. Die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Dienstadt wurde traditionell im Proberaum abgehalten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Benedikt Kuhn und dem Totengedenken an verstorbene Mitglieder folgte der Bericht über die vergangenen Aktivitäten der Kapelle. Schriftführer Maximilian Geier blickte zurück auf das vergangene Jahr. Neben einigen Aktivitäten im Heimatort der Kapelle, wie beispielsweise das durch den Verein imJuli veranstaltete traditionelle Jakobifest und ein Adventsblasen mit unerwartet großem Besucherandrang, wurden ebenfalls zahlreiche Auftritte außerhalb Dienstadts absolviert. Die Kapelle muss regelmäßig auf Aushilfen in vielen Registern zurückgreifen. Aber es sei immer ein gutes Feedback über die Kapelle durch regelmäßige Zuhörer zu vernehmen.

Daraufhin folgte der Bericht des Vorsitzenden Benedikt Kuhn. Er war stolz auf die Vereinsmitglieder, die trotz großer Kraftanstrengungen als Verein mit gerade einmal 13 aktiven Mitgliedern, ergänzt durch feste Aushilfen in mehreren Registern, die Tradition des Dorffestes erfolgreich weiterführen konnten. Ausblickend gab Kuhn den Hinweis auf bereits geplante Auftritte in näherer Zukunft, beispielsweise in Neubrunn, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Hierbei sei es vor allem wichtig, dass die Musiker an den Proben und Auftritten auch regelmäßig dabei sind. Dies sei vor allem bei einer kleinen Anzahl an Musikern entscheidend für das Wirken einer Kapelle. Auch verdeutlichte er, dass ohne das regelmäßige Mitspielen von Aushilfsmusikern Auftritte des Musikvereins sich häufig schwer gestalten würde.

Ein weiteres Thema schnitt Kuhn mit der „Jugendarbeit“ an. Er verdeutlichte, dass der vorhandene Nachwuchs im Ort für den Verein gewonnen werden müsse, um so die Zukunft der Kapelle zu sichern. Mit abschließend an den musikalischen Leiter sowie an die gesamte Vorstandschaft gerichteten Dankesworten beendete Vorsitzender Benedikt Kuhn seine Ausführungen.

Der Bericht des musikalischen Leiters Johannes Hauck verdeutlichte ebenfalls, dass man das klare Ziel hat, Nachwuchs an den Verein heranzuführen und dafür zunehmend zu werben. Für die anstehenden Auftritte und die damit verbundene Probearbeit der Kapelle setzte er als Ziel, mehr Augenmerk auf das Zusammenspiel von Rhythmusgefühl und gutem Klang zwischen den einzelnen Musikern zu setzen.

Es folgte der Kassenbericht von Roland Geier. Die Kassenprüfer stellten eine einwandfreie Kassenführung fest. Die Entlastung des Vorstands wurde erteilt.

Die Neuwahlen führten dazu, dass Marian Wennes erneut in den Vorstand eintrat und künftig das Amt des Beisitzers übernimmt. Der Rest des Vorstands behielt ihre bestehenden Ämter.

Im Anschluss betone Ortsvorsteher Falk Meindl, dass Dienstadt durch die Auftritte in der Region gut präsentiert werde.