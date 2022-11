Höpfinger DLRG-Ortsgruppe bereitet Ausschreibung für Hallenneubau vor

Dem Neubau der DLRG-Wasserrettungswache in Höpfingen steht nichts mehr im Wege. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder hat am Dienstag die Förderbescheide für die Projekte übergeben. Knapp 630 000 Euro fließen nach Höpfingen (wir berichteten). In direkter Nachbarschaft zu den bestehenden Räumlichkeiten der DLRG soll auf dem bisherigen Kugelstoßplatz des Schulgeländes die neue Fahrzeughalle

...