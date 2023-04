Nicolai Walz bleibt Vorsitzender

Oberwittstadt. Vorsitzender Nicolai Walz begrüßte im TSV-Sportheim alle Mitglieder des Fördervereins des TSV Oberwittstadt zur Hauptversammlung. Er dankte allen für die Unterstützung. Schriftführer Jens Rupp erstattete einen ausführlichen Bericht über die Aktivitäten des Fördervereins. Kassenwart Jochen Kern berichtete über die Kassenlage. Kassenprüfer Paul Kern, der mit Jochen Rüttenauer die Unterlagen geprüft hatte, bescheinigte eine tadellose Buchhaltung. Daraufhin entlasteten die Mitglieder den gesamten Vorstand einstimmig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neuwahlen des Vorstands

Bei den anstehenden Wahlen wurden Vorsitzender Nicolai Walz und Stellvertreter Dirk Essig bestätigt, ebenso Kassierer Jochen Kern. Neu im Amt ist Michael Friedlein als Schriftführer. Den Vorstand vervollständigen Thomas Rothengaß und Luca Hofmann als Beisitzer.

Der Vorsitzende des Hauptvereins, Martin Hofmann, stellte in seiner Ansprache heraus, wie wichtig in der heutigen Zeit ein Förderverein sei. Er bedankte sich bei der gesamten Führungsriege für die gute Zusammenarbeit und für die geleistete Arbeit. Ortsvorsteher Erhard Walz schloss sich an und überbrachte die Grußworte der Gemeinde.