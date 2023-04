Dr. Elisabeth Weidmann im Amt bestätigt

Buchen. Im Alten Rathaus fand die Hauptversammlung des Fördervereins der Musikschule Buchen statt.

Dr. Elisabeth Weidmann berichtete über die Wiederaufnahme der Veranstaltungen im Jahr 2022 nach nahezu dreijähriger pandemiebedingter Veranstaltungspause Die Konzertreihe „Buchen in Concert“ sowie das Musikschulfest konnten wieder stattfinden. Da satzungsgemäß ein Schwerpunkt der Aufgaben des Fördervereins in der Instrumentenbeschaffung für die Musikschule liegt, waren in finanzieller Hinsicht die Einnahmen aus den Veranstaltungen ein wichtiger Beitrag für die JMK-Musikschule und zeigten sich in der positiven Bilanz. Die Kassenprüfer Hubert Bethäuser und Thomas Jedelsky bescheinigten der Kassenwartin Annette König eine einwandfreie Kassenführung.

Dr. Weidmann dankte allen Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihr ehrenamtliches Engagement und den Buchener Firmen und Geschäften für die fortwährende Unterstützung durch Spenden auch nach der Coronapause. Besonderer Dank galt der Stadt Buchen und Bürgermeister Roland Burger für die verlässliche und fortwährende Unterstützung der Musikschule.

Musikschulleiter Michael Wüst berichtete über die Entwicklung der Musikschule. Mit der Einführung der Singpause an den Buchener Schulen wurde das Ziel verfolgt, musikalische Frühförderung in Form einer „musikalischen Alphabetisierung“ zu implementieren. Dieses laut Bürgermeister Roland Burger „erfolgreiche pädagogische Konzept“ soll weiter ausgebaut werden und damit jedes Grundschulkind in Buchen erreichen.

Durch die Umwandlung weiterer Honorarstellen in TvÖD-Stellen ist es gelungen, hoch qualifizierte Unterrichtskräfte an die Musikschule zu binden. Wüst bedankte sich ausdrücklich bei der Stadt Buchen als Schulträger für das Verständnis und die getroffenen Entscheidungen. In Buchen seien die Weichen nun zukunftsweisend ausgerichtet. Profitieren würden letztendlich die Schülerinnen und Schüler sowie die Institution Musikschule.

Der Veranstaltungskalender der Musikschule belebt sich weiter. So sind wieder Serenadenkonzerte im Galdahaus und dem ASB-Seniorenzentrum, ein Kinderkonzert, das „Concerto grosso“, das Musik-schulfest am 23. Juli, sowie das 2. Singpausenkonzert in Planung.

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen des Fördervereins wurde Dr. Elisabeth Weidmann im Amt der Vorsitzenden bestätigt ebenso wie Swetlana Jahraus als 2. Vorsitzende, Annette König als Kassenwartin und Susann Oltmanns-Heller in Ihrem Amt als Schriftführerin. Auch die Beisitzer Lieselotte Emrich, Dr. Jürgen Heller, Inna Schäfer und Edelgard Wollenschläger wurden wiedergewählt. Einen Wechsel gab es im Amt der Kassenprüfer: Benjamin Laber und Tanja Zöller folgen den ausscheidenden langjährigen Kassenprüfern Hubert Bethäuser und Thomas Jedelsky.