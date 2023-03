Unter bewährter Führung gut aufgestellt

Waldstetten. In der gut besuchten Generalversammlung der Abteilungswehr Waldstetten im Café Vola begrüßte Abteilungskommandant Ronny Böttcher Bürgermeister Christian Hauk, Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, den stellvertretenden Gesamtkommandant aus Höpfingen Marius Braun sowie Ehrenkommandant Gerhard Frisch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

33 Aktive in Einsatzabteilung

In seinem Tätigkeitsbericht verwies der Abteilungskommandant auf die Stäke der Wehr, die momentan aus 33 Aktiven in der Einsatzabteilung, sechs Kameraden in der Altersabteilung und fünf Jugendlichen besteht. Ferner wurden sieben Geräteübungen und drei Unterrichtsabende abgehalten. Die beiden Hauptübungen mit der Gesamtwehr wurden Corona-bedingt nicht abgehalten, sind aber 2023 wieder voll eingeplant. Zu vier Einsätzen wurde die Wehr angefordert. Es handelte sich zwei Mal um Technische Hilfe und zwei Mal um einen Brandeinsatz. Weiterhin fanden vier Ausschusssitzungen statt. Schriftführer Thomas Zugelder erinnerte umfassender an die verschiedenen Einsätze, das Maibaumaufstellen, das alljährliche Straßenfest mit Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeuges TSF-W, Festbesuche befreundeter Wehren, des Kameradschaftsabends und die Mitwirkung beim Volkstrauertag. Besondere Erwähnung fand der Besuch des Jubiläumsfestes der Feuerwehr aus dem Bayerischen Markt Waldstetten bei Günzburg. Dieser zweitägige Besuch war von außerordentlicher Kameradschaft und Gastfreundschaft geprägt.

Über die Zusammenkünfte der Jugendwehr berichtete Nina Klotzbücher, wie zum Beispiel die Mitwirkung beim Maibaum aufstellen. Einen geordneten Kassenstand legte Kassierer Alexander Böttcher vor. Die Kassenprüfer Herbert Frisch und Rudi Schmitt bescheinigten vorbildlich abgewickelte Buchungsgeschäfte. Der Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig statt gegeben. Rudi Schmitt bedankte sich bei dieser Gelegenheit im Namen der Feuerwehrkameraden beim gesamten Vorstand der Feuerwehr für ihre geleistete Arbeit im Laufe des Jahres.

Mehr zum Thema Abteilungswehr Heidersbach Freude auf das neue Fahrzeug Mehr erfahren Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Gerchsheim Dickes Lob für gute Nachwuchsarbeit Mehr erfahren Gesamtwehr Niederstetten 51 Einsätze: So viele Alarme wie noch nie Mehr erfahren

Nur wenig Veränderung brachten die anschließenden Wahlen, die von Bürgermeister Christian Hauk als Wahlleiter durchgeführt wurden. Mit überwältigender Mehrheit wurden Ronny Böttcher als Abteilungskommandant, sowie René Böttcher als dessen Stellvertretender wiedergewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Schriftführer Thomas Zugelder, sowie Kassierer Alexander Böttcher.

Das Vertrauen für den Vorstand bekamen Martin Böttcher, Christian Klotzbücher, Georg Miklos, Manuel Bieswanger und Thilo Außem ausgesprochen, die allesamt einstimmig von den Feuerwehrmitgliedern gewählt wurden. Ebenfalls die beiden Kassenprüfer Herbert Frisch und Rudi Schmitt erklärten sich bereit, ihr Amt weiterhin auszuführen.

Die auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Vorstandschaftsmitglieder Marko Berberich, Matthias Köhler und Robin Heffner erhielten als Anerkennung für ihre treuen Dienste eine Urkunde sowie ein Präsent überreicht. Eine besondere Ehrung erfuhren anschließend Ronny Böttcher und René Böttcher. Für 15-jährige Mitgliedschaft in der Abteilungswehr Waldstetten erhielten sie aus der Hand von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze. Beide waren bereits in der Jugendwehr aktiv und bilden heute die Führungsspitze der Waldstetten Wehr. Ihr Einsatz ist von herausragender Bedeutung. Bürgermeister Christian Hauk dankte allen Gewählten für die Übernahme dieser großen Verantwortung, besonders dem Kommandant und seinem Stellvertreter.

Über Neuerungen informiert

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr war in seinen Grußworten überwältigt von der Stärke, Kameradschaft und den Aktivitäten der Waldstetter Abteilungswehr. Auch informierte er über Neuerungen im Kreis, wie die Einführung des Digitalfunkes. Der stellvertretende Kommandant der Höpfinger Wehr Marius Braun, schätzt ebenfalls die Gemeinschaft mit der Waldstetter Wehr. Er unterstrich ganz besonders den Wert und den weiteren Ausbau gemeinsam durchgeführter Übungen. MS