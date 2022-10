„Tolle Jubiläumskampagne liegt vor uns“

Hardheim. Auch das närrische Wolfsheim steht nach Corona wieder vor einer klassischen Fastnachtskampagne – passend zum „Jubeljahr“ der FG „Hordemer Wölf“, die 2023 ihren 70. Geburtstag feiert: Das gaben Vorsitzender Michael Grimm und Präsident Daniel Weber bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch im Feuerwehrgerätehaus bekannt.

Michael Grimm eröffnete den Abend und begrüßte vor allem Ehrenpräsident Joachim Egenberger sowie die Ehrenmitglieder Rudi Malcher und Bernd Spatz. Auf das Totengedenken folgten die Geschäftsberichte.

Schriftführerin Vanessa Kuhn erinnerte an die Kampagne 2021/22: „Die Fastnacht konnte leider nicht wie gewohnt gefeiert werden, doch haben Sandra Erhard und Ralf Schmollinger uns als Ritterpaar hervorragend vertreten“, erklärte sie. An Höhepunkten nannte sie neben der Fastnachtseröffnung auf dem Schlossplatz die Ordensvorstellung mit Empfang im Rathaus, das Ritteressen in der FG-Scheune, den Fastnachtschmuckwettbewerb und die Online-Prunksitzung mit stimmungsträchtigem Flashmob.

Organisatorisches besprach man bei 13 Vorstandssitzungen und fünf Trainersitzungen; zusätzlich übernahm die FG das Maibaumstellen. Die Bewirtung der Badischen Landesbühne durch die „Goldstücke“ sowie Aktivitäten an Sommerfest und Wendelinusmarkt rundeten das Programm ab. In eigener Sache bedauerte auch Michael Grimm den Entfall vieler „Events“, bezeichnete die Entscheidung zum „Feiern im kleinen Kreis“ jedoch als richtig.

Präsident Daniel Weber blickte vertiefend auf die Ereignisse zurück. Er sprach von „gelungenen Veranstaltungen“ und dankte dem Ritterpaar, das der FG mit vollem Elan beistand, sowie Lena Gärtner für die Gestaltung des Jahresordens und Patrick Lakeit nebst weiteren „Technikhelfern“. Erfreut zeigte sich Weber über die Tanzgruppen: „Auch unter schwierigen Bedingungen studierten sie Tänze ein, die unsere digitale Prunksitzung bereicherten“, hob er hervor.

Den Verlauf der Kampagne bezeichnete er als solide: „Wir mussten improvisieren, haben uns jedoch nie unterkriegen lassen.“ Nun ruhen die Hoffnungen auf „fastnachtlicher Normalität“ mit allen Veranstaltungen wie Umzug, Prunksitzung und „Bad Taste Party“ im neuen Jahr.

Zahlen und Fakten bündelte der Kassenbericht von Kassiererin Selina Künzig; die Kassenprüfer Antje Heim und Lars Ederer hatten keine Beanstandungen.

Herzstück war der Bericht vom Vorsitzenden Michael Grimm: „Wo steht der Verein, und wo wollen wir hin?“, fragte er eingangs. Was man aktuell auffahre, könne sich unterdessen sehen lassen: Mit sechs Tanzgruppen (Bambini, Kinderschautanzgruppe, Juniorengarde, Wolfsgarde, Männerballett „Erftalhüpfer“ und „Goldstücke“) und 81 Tänzern, zehn Trainern und sieben Trainingstagen pro Woche habe man „Corona gut überlebt“ und schaue zuversichtlich nach vorn.

Bezüglich der „Schafscheune“ vermeldete Grimm die Vermessung und Teilung des Grundstücks, von dem ein Teil verkauft werden soll. Ebenso wurden ein Toilettenwagen, Bierbankgarnituren und Stehtische angeschafft: „Die Gegenstände sind später auch für andere Vereine zugänglich“, bemerkte er.

Nachdem er auf den Förderverein für die Vereinshalle mit derzeit 107 Mitgliedern einging, brachte er Ideen für einen Jugendtreff und einen Katalog für Kostüme und Anzüge mit Tauschbörse vor.

Hinsichtlich der geplanten Prunksitzung verwies er auf „laufende Gespräche mit der Gemeinde zur Nutzung der Erftalhalle, des unteren Konferenzraums und der Küche“. Dem gegenüber stünde aber zuweilen nachlassender Antrieb – sicher eine Folge der Corona-Pandemie, der man jedoch vor allem angesichts des Jubeljahrs entgegenwirken müsse: „Steht auf und gebt Gas – wir haben eine tolle Jubiläumskampagne vor uns“, rief Grimm.

Die Entlastung nahm Ehrenmitglied Bernd Spatz vor, der die bemerkenswerten Aktivitäten lobte. Es folgten die Teilwahlen des Vorstands, in denen nahezu alle Amtsinhaber bestätigt wurden: Präsident Daniel Weber wurde ebenso wieder gewählt wie 2. Vorsitzender Marco Katzenmaier, Schriftführerin Vanessa Kuhn und die Beisitzerinnen Diana Haas, Silke Malcher und Michelle Heim. Ausgeschieden ist James Bachmann, der seit 2016 als Beisitzer gewirkt hatte; für ihn rückte Kevin Thoma nach. Zu Kassenprüfern wurden Antje Heim und Lars Ederer bestimmt.

In eigener Sache gab Präsident Daniel Weber bekannt, dass die neue Kampagne vor der Tür steht. Nächster offizieller Termin ist die traditionelle Eröffnung im gewohnten Ablauf und Ambiente am 12. November: Um 18.30 Uhr findet der Gottesdienst in St. Alban statt, auf den um 19.30 Uhr der Einzug auf dem Schlossplatz mit Verkostung und Feuerwerk folgt. Die Prunksitzung ist für den 4. Februar 2023 vorgesehen.

Daniel Weber stimmte bereits vorab auf viel Freude ein: „Die kommende Kampagne knüpft an alte Traditionen an und wird einfach super“, ließ er wissen.