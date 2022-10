Stefan Grimm neuer Verbandsvorsitzender

Hardheim/Höpfingen. Bürgermeister Stefan Grimm ist neuer Verbandsvorsitzender des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen: Das ergab die Verbandsversammlung, die am Dienstag im Sitzungssaal des Hardheimer Rathauses stattfand. Dass sie in schierer Rekordzeit von nur acht Minuten ablief, lag an einem anderen Grund: Die Haushaltssatzung für 2023 mit Haushaltsplan wurde nicht eingebracht, da Kämmerer und Geschäftsführer Bernd Schretzmann kurzfristig verhindert war.

Nachdem Bürgermeister Christian Hauk als stellvertretender Verbandsvorsitzender den Abend eröffnet hatte, wurde sein Hardheimer Amtskollege Stefan Grimm einstimmig zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Er steht in der Nachfolge Volker Rohms.

Reine Routine war auch die Beschlussfassung zur Aufnahme eines Kommunaldarlehens: Wie Hauk aufzeigte, werden bei einem Investitionsvolumen von 3,5 Millionen Euro für 2023 noch Kreditaufnahmen über 2,5 Millionen benötigt. Nachdem bei der L-Bank eine Anfrage getätigt wurde, liegt ein Angebot über die Summe bei einem auf zehn Jahre angelegten Festzins von 2,9 Prozent bei einem tilgungsfreien Anlaufjahr vor.

„Die Kreditermächtigung ist zur Deckung des Eigenanteils für die Maßnahmen zur Erweiterung der Verbandskläranlage Hardheim, die Errichtung des Regenüberlaufbeckens an der Querspange in Hardheim und weiterer Maßnahmen eingeplant“, informierte Hauk. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus.

Keine weiteren Diskussionen gab es auch hinsichtlich der Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude der Verbandskläranlage im Erftal, die als wichtiges Signal zur Energiewende bezeichnet wurde: Die Anlage mit 66 Kilowatt Spitzenleistung kann eine voraussichtliche Strommenge von etwa 55 000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen.

Sie wird, was einstimmig beschlossen wurde, für 77 771,76 Euro brutto von der Firma EKS-Solartechnik (Gerichtstetten) errichtet.

Unter „Verschiedenes“ gab Daniel Emmenecker bekannt, dass diverse Beschlüsse noch in diesem Jahr zu fällen seien. Das erfordert eine weitere Verbandsversammlung vor Jahresende, an der auch die Haushaltseinbringung nachgeholt wird. ad