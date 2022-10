Wahlen bei der Helene-Weber-Schule

Buchen. Die Eltern der Schüler an der Helene-Weber-Schule (HWS) haben kürzlich ihre Elternvertreter gewählt. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Silvia Pflüger, Stellvertreter Achim Edelmann; zusätzliche Mitglieder der Schulkonferenz Schirin Hafezi-Dargatz und Heidi Ehrenfried. Folgende Eltern wurden in den einzelnen Klassen gewählt: Frank Becks und Guido Borgwardt (SGEa), Schirin Hafezi-Dargatz und Sibylle Lang (SGEb), Silvia Pflüger und XXX Brother (SGJ1), Heidi Ehrenfried und Heike Matousek (SGJ2), Heike Krämer und Silvia Heinbücher (1BK2P1), Angela Zimmermann (1BK1P1), Achim Edelmann (1BK1P2), Silke Poeffel und Simone Weinlein (2BFS2), Grit Holderbach (AVdual H1), Karina Uglanow (AVdual H2), Sandra Geiser und Daniel Kirchgeßner (AVdual P1), Markus Eder und Manuela Seitz (AVdual P2). Wie Schulleiter Christoph Kieser erläuterte, besuchten derzeit etwa 350 Schüler die HWS, wovon 30 Schülerinnen berufsbegleitend am Teilzeitunterricht am Abend teilnähmen. Insgesamt werde im laufenden Schuljahr in sieben Schularten unterrichtet. Personell sei die Lehrerversorgung gegenüber den Vorjahren angespannter. „Dennoch ist die Unterrichtsversorgung von Pflicht- und Wahlpflichtfächern in allen Schularten gewährleistet“, sagte Kieser. Er wies auf den „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 4. Februar, hin. pm

