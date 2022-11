Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Die Zukunft des Hardheimer Krankenhauses erfordert Flexibilität (in der Ausrichtung), aber auch die Kontinuität in der finanziellen wie ideellen Unterstützung durch den Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ zum Wohle der Patienten und des Pflegepersonals. Das machte die Mitgliederversammlung am Sonntag in der Aula des Schulzentrums

...