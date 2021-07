Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim - Kommandeur Pane gewährte den FN einen Blick hinter die Kulissen des Panzerbataillons 363 / Aufbau und Ausbildung laufen parallel Kaserne in Hardheim: „Am Ende des Tages eine Spitzenkaserne“

Was passiert eigentlich hinter dem großen Tor der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim? Pascal Pane, Kommandeur des Panzerbataillons 363, gewährte den FN einen Einblick in die Aufgaben und Vorhaben aus erster Hand.