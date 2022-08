Verdutzt werden einige Autofahrer geschaut haben, als sie in diesen Tagen durch Hardheim gefahren sind. In der Walldürner Straße, kurz vor dem „Glashaus“-Areal, wurde eine Design-Werbetafel errichtet. Und zwar an einer unübersichtlichen Stelle, die viele Verkehrsteilnehmer als gefährlich erachten. Das hatte auch der Technische Ausschuss der Gemeinde Hardheim so gesehen.

