Die Anbringung einer beleuchteten Werbetafel beschäftigte erneut den Technischen Ausschuss der Gemeinde Hardheim in seiner Sitzung am Montag in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums. „An einer Hauswand in der Würzburger Straße 23 plant der Bauherr die Anbringung einer solchen Werbetafel“, so Bernhard Popp, stellvertretender Bauamtsleiter der Gemeinde Hardheim, in seinen

...