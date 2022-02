Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Technischer Ausschuss tagte - Verkehr in Hardheim könnte gefährdet werden / Einstimmiger Beschluss Hardheim: Bauantrag für zwei Design-Werbetafeln abgelehnt

Weil zwei Design-Werbetafeln in der Hardheimer Ortsdurchfahrt den Verkehr gefährden könnten, lehnte der Technische Ausschuss den Bauantrag in seiner Sitzung am Montag in der Erftalhalle ab.