Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gastronomie Gemeinde Hardheim will Biergarten wiederbeleben

Mit Vereinen sollen Abende an der „Erftalstube“ am Schlossplatz organisiert werden, um die Lebensqualität zu steigern. Die Gespräche mit zwei potenziellen Pächtern für „Grillpavillon“ befinden sich in der Endphase.