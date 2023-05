Tennisclub: Erfolge und Alleinstellungsmerkmal

Hardheim. Auf einem guten Weg befindet sich aktuell der Tennisclub Hardheim. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung im vereinseigenen Clubheim deutlich. Das 2021 neu gewählte Vorstandsteam wurde einstimmig bestätigt. Lediglich Jugendwart Stefan Müller schied nach 15-jähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch aus. Er und weitere Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt.

Sehr erfreut über die positiven Berichte war Bürgermeister Stefan Grimm: „Ich habe das Gefühl, dass es hier sehr gut läuft. Mit ihren Erfolgen strahlen Sie auch über die Gemeindegrenzen Hardheims hinaus.“ Es sei in der heutigen Zeit, so Grimm weiter, nicht mehr selbstverständlich, sich ehrenamtlich so sehr wie hier im Verein zu engagieren. „Der TC ist ein herausragendes Beispiel, wie es gehen kann“, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Die jüngsten Erfolge des Vereins fußen auf mehrere Säulen: Ein junges Vorstandsteam mit Fleiß und neuen Ideen, sportliche Erfolge, solide Wirtschaften und ein guter Zusammenhalt. Das wurde aus den Berichten deutlich. Vorsitzender Julian Großkinsky wies auf die vielfältigen Aktivitäten im Verein hin. „Uns ist es endlich gelungen, unser Clubheimdach zu sanieren. Dieses Thema beschäftig den TC-Vorstand schon seit mehr als fünf Jahren“, sagte er. Dank zahlreicher Helfer und finanzieller Zuschüsse wurde das Projekt im vergangenen Jahr gestemmt. Viele Arbeitseinsätze auf der Tennisanlage, die Präsenz am Sommerfest, Anschaffungen für die Jugend und zehn Vorstandssitzungen erwähnte Großkinsky. Er stellte fest, dass der Tennisclub in der Gemeinde wieder mehr wahrgenommen werde und an Image gewonnen habe. Mit dafür verantwortlich ist auch die Aktion der „Sommermitgliedschaft“, die dem Verein neue Mitglieder brachte. Für die erhöhte Wahrnehmung sorge zudem die erhöhte Präsenz in den sozialen Medien, machte Philipp Pahl deutlich.

Sportlich lief es zuletzt hervorragend. Das wurde aus dem Bericht von Michael Fürst, zusammen mit Pascal Gärtner Sportwart des Vereins, deutlich. Mit sieben Mannschaften war der TCH 2022 am Start, drei davon wurden Meister (Herren I, Herren II und Herren 65). Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass man vor allem im Training den Leistungsgedanken wieder mehr in den Mittelpunkt des sportlichen Wirkens gerückt habe. Erstmals überhaupt hat der Verein mit zwei Mannschaften an der Winter-Hallenrunde (eine Vizemeisterschaft) teilgenommen. Veranstaltet wurden zudem die Clubmeisterschaft und zwei LK-Turniere, an denen sehr gute Spieler aus der Region teilnahmen. Für dieses Jahr nun gelte es, die aufgestiegenen Mannschaften in den höheren Spielklassen zu etablieren, sagte Fürst, der hervorhob, dass der TC in der aktuellen Runde mit drei Herren-Sechser-Mannschaften ohne Spielgemeinschaftspartner ein Alleinstellungsmerkmal im Bezirk 1 des Badischen Tennis-Bundes habe.

Jugendwart Stefan Müller berichtete über zahlreiche Aktivitäten und über einen guten Zulauf beim Nachwuchs, der vom lizenzierten Coach Leonard Sauer trainiert wird, auch im Winter. Wichtig bei der Nachwuchsgewinnung sei die „Kooperation Schule – Verein“, betonte Müller. Die Jugendmannschaft wurde Fünfter, zudem wurden Clubmeisterschaften veranstaltet. Über die soliden Finanzen informierte Schatzmeister Daniel Hauk. Ihm wurde von Kassenprüferin Gertrud Henn eine einwandfreie Arbeit attestiert.

Bei den Neuwahlen wurden diese Vorstandsmitglieder jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Julian Großkinsky (Vorsitzender), Timo Schreiner (stellvertretender Vorsitzender), Daniel Hauk (Schatzmeister), Birgit Baumann (Schriftführerin), Pascal Gärtner und Michael Fürst (Sportwarte), Philipp Pahl und Felix Feuerstein (Social Media). Neuer Jugendwart für den scheidenden Stefan Müller ist Felix Feuerstein; für das Clubheim ist nun Katja Weimann verantwortlich (zuvor Verena Klohe). Lediglich der Posten des Liegenschaftswarts konnte nicht besetzt werden.

Bei den Ehrungen wurden von Timo Schreiner vor allem die Verdienste des scheidenden Jugendwarts Stefan Müller gewürdigt. Zudem wurden diese langjährigen Mitglieder geehrt: Andreas Seitz-Böna (30 Jahre), Julian Großkinsky (25 Jahre), Torsten Baumann (20 Jahre), Daniel Hauk und Patrick Laub (je 15 Jahre), Tim Laub, Luis Meszaros (je zehn Jahre). tch