„Fastnachtliche Ideale gelebt“

Hardheim. Einige Ehrungen gab es vor und während der feierlichen Jubiläums-Prunksitzung der FG „Hordemer Wölf“. Bereits am Empfang im Rathaus erfuhr Präsident Daniel Weber eine Auszeichnung: Schatzmeister Erwin Nentwich und Geschäftsführer Jörg Fritsch vom Narrenring Main-Neckar überreichten ihm angesichts seiner langjährigen Verdienste den Narrenring-Verdienstorden in Silber. In ihrer Laudatio betonten sie, dass Weber die fastnachtlichen Ideale durch und durch lebe: Nach seinem Vereinseintritt 1992 wirkte er von 1999 bis 2002 als Beisitzer, von 2009 bis 2014 als Vizepräsident und von 2014 bis 2023 als Präsident. Zusätzlich fungierte er 1997 als Jugendnarrenringpräsident.

Erstmalig seit 2008 erfolgte während einer Prunksitzung zudem Ernennung neuer Ehrenmitglieder: Diese „Beförderung“ wurde Wolfgang „Sloggy“ Seeber (Mitglied seit 1989, Elferrat; Vorstandsmitglied von 2003 bis 2014 als Verantwortlicher für Wagenbau und Umzug), Karla Angermann (Mitglied seit 1992; Vorstandsmitglied von 2003 bis 2017, davon zwölf Jahre Schriftführerin) und Juliane op te Roodt (Mitglied seit 1964 und seither ein unverzichtbarer Aktivposten auf allen Vereinsebenen bis hin zur Organisation des Straßenschmucks) zuteil. Abgerundet wurde der Abend durch Tanzehrungen. Von der Wolfsgarde wurden Chantal Merz und Laeny Welenga (Silber) sowie Luisa Ballweg, Paula Gärtner, Nia Sans, Maxi Weimert, Loretta Wolpert (Gold) geehrt, bei den „Goldstücken“ waren es Birgitt Brüstle, Sandra Erhard, Tanja Erhard, Anja Greß, Melanie Grimm, Diana Haas, Tanja Lakeit, Corinna Müller und Katja Lindenau (Silber). Bei den „Erftalhüpfer“ wurden Erik Peinl, Stefan Wittmann, Andreas Koch, Nikolai Filonow (Bronze) geehrt. ad