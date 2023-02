Hohe Auszeichnung für André Brandel

Tauberbischofsheim. Die Zeit bis zum Countdown zur Prunksitzung nutzten die Bischemer Kröten für die Auszeichnung verdienter Mitglieder für ihr jahre- beziehungsweise jahrzehntelanges Engagement.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So wurden Lorena Hauck und Luisa Mayer (beide Prinzengarde) sowie Edith Bund (Vorstandsmitglied) für ihr elfjähriges Engagement im Verein mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Für 22 Jahre aktives Wirken im Verein wurden Selina Kretschma und Jennifer Noe (Prinzengarde) geehrt und erhielten damit die Ehrennadel der Bischemer Kröten in Gold.

Auf stolze 33 Jahre kann Doris Finke bereits zurückblicken, in denen sie aktiv das närrische Brauchtum der Bischemer Fastnacht mitgestaltet hat. Dafür zeichneten die Kröten sie mit der Ehrennadel in Gold mit drei Brillanten aus.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fastnacht Tauberbischofsheim: Ehrungen für verdiente Bischemer Kröten Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fastnacht Tauberbischofsheim: Bischemer Kröten bieten buntes Spektakel Mehr erfahren Musikverein Hilmar Hehn und Frank Wagenblast nun Ehrenmitglieder Mehr erfahren

Gekrönt wurde der Reigen der Ehrenauszeichnungen von der Verleihung der Ehrennadel in Gold mit vier Brillanten, die für ein honorables Engagement um die Bischemer Fastnacht über einen Zeitraum von 44 Jahren und damit fast einem halben Jahrhundert verliehen wurde. Diese hohe Auszeichnung ging an André Brandel, der seit über vier Dekaden das Vereinsgeschehen maßgeblich mitprägt und ihm damit ein großer Anteil an der erfolgreichen Geschichte des Vereins zu verdanken ist. Geschlossen wurde die Ehrenrunde durch eine Auszeichnung des Bundes Deutscher Karneval (BDK) die urkundlich in Form des BDK-Treueabzeichens in Silber an Edith Bund für jahrelanges Engagement im Bereich des karnevalistischen Tanzsportes verliehen wurde.

Alle Ehrungen wurden unter großem Applaus der anwesenden Mitglieder durch den Vorsitzenden Michael Noe und Präsident Rüdiger Bilz durchgeführt. rübi