Külsheim. Die Prunksitzung der Külsheimer Brunnenputzer am Samstag in der Festhalle bildete den passenden Rahmen für die Ehrung verdienter Mitglieder der Fastnachtsgesellschaft durch Vertreter des Narrenrings Main-Neckar. Die Ehrennadel in Silber (erste Stufe) ging an Ulrike Adelmann, Velia Weber, Dieter Zirkelbach, Hans Seubert und Jürgen Thoma. Die Ehrennadel in Gold (zweite Stufe) erhielten Bernhard Wölfelschneider und Rudi Füger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1