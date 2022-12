Erfapark: Bebauungsplan soll Anfang 2023 ausgelegt werden

So könnte der Hardheimer Erfapark künftig aussehen. In der Gemeinderatssitzung am Montag nahm das Großprojekt die nächste Hürde. Das Gremium billigte die Entwurfsplanung. Der Bebauungsplan soll Anfang 2023 öffentlich ausgelegt werden.

© Rathke Architekten/Schoofs Immobilien