Corona bremste Floriansjünger aus

Gerichtstetten. Corona sorgten in den vergangenen Jahren in allen Bereichen des täglichen Lebens für gravierende Veränderungen und machte auch nicht vor der Feuerwehr halt. Dies wurde am Samstag bei der Generalversammlung der Feuerwehr Gerichtstetten deutlich. Viele gewohnte Aktivitäten und Veranstaltungen fielen aus, Beförderungen folgen verspätet und auch der Berichtszeitraum verlängerte sich mangels Präsenzveranstaltung auf mehr als drei Jahre.

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder ließ Abteilungskommandant Christian Seitz seinen ausführlichen Bericht folgen. Seine aktive Gruppe ist 33 Mann stark; personell erweitert mit 13 Mann der Altersabteilung und sechs Jugendlichen, die sich in der Jugendwehr auf ihren aktiven Dienst vorbereiten.

Mit zwei Fehlalarmen und dem Beseitigen einer Ölspur gab es 2019 keine weiteren ernsthafte Einsätze. Im Laufe des Jahres führte man zahlreiche Übungen durch und auch die üblichen Veranstaltungen und die Beteiligung am kulturellen Leben im Ort fanden in gewohnter Weise statt, ebenso die gemeinsame Abschlussübung mit der Wehr aus Erfeld.

Mit der Auffrischung in Erster Hilfe und der Apres-Ski-Party zu Fastnacht 2020 endeten dann jäh die meisten Aktivitäten. Übungen und Ausbildung fanden nur noch in Kleingruppen statt.

Neue Fahrzeuge

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, zogen mit einem neuen MLF (Mittleres Löschfahrzeug) und MTW (Mannschaftstransportwagen) im August 2020 zwei neue Fahrzeuge in das Feuerwehrgerätehaus von Gerichtstetten.

Doch trotz Corona ließen es sich die Aktiven nicht nehmen, sich sehr intensiv mit der neuen Technik auseinanderzusetzen und sich mit ihr vertraut zu machen. Ebenso wurden Kameraden zum Truppmann, Sprechfunker, Fahren und Zugführer ausgebildet.

Weitere Aus- und Fortbildungen erfolgten, wenn auch eingeschränkt, in 2021 und 2022. Für die Teilnahme an den Lehrgängen sprach Abteilungskommandant Seitz seinen Dank aus. Beim Besuch von Übungen gebe es aber noch „Luft nach oben“.

Bei den Einsätzen 2021 ging es um die Beseitigung einer Ölspur, eine Tierrettung, das Freischneiden von Straßen –, und auch bei einem Saunabrand konnte durch den Einsatz der Wehr schlimmerer Schaden verhindert werden. Gemeinsam mit der Wehr aus Erfeld besuchte man den Kindergarten, um bereits bei den Kleinsten das Interesse an der Feuerwehr zu wecken.

In diesem Jahr stellte man wieder einen Maibaum. Ein geplantes Familienfest fiel mangels Beteiligung aus.

Schriftführer Florian Fischer ergänzte den Bericht von Abteilungskommandant Seitz mit weiteren Details und Einzelheiten.

Jugendleiter Oliver Seitz berichte von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, die er zusammen mit Max Löffler leitet. Während man in 2019 noch elf Übungen absolvierte, waren es 2020 noch drei Übungen und 2021 eine Übung. Derzeit sind sechs Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.

Der Kassenbericht von Werner Löffler war trotz des Wegfalls von mehreren Veranstaltungen durchweg positiv. Aus persönlich Gründen legte er nach dem Bericht sein Amt nieder. Seine Tätigkeit wird nun Jonas Müller fortführen.

Rolf Kaufmann, Uwe Bechtold und Daniel Seitz (in 2022) haben die Kassen geprüft und bescheinigten Werner Löffler eine korrekte Kassenführung. Zuwachs bei den aktiven Kameraden gab es mit Rico Reinhard, Janik Reinhard, Maximilian Schulz aus der Jugendwehr, sowie mit Arthur Patzer und Raphael Hansmann. Die Aufnahme erfolgte per Handschlag durch Bürgermeister Stefan Grimm, Kommandant Michael Seyfried und Kommandant Christian Seitz. Neues Mitglied in der Jugendgruppe wurde Luca Martin.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder oblag danach Bürgermeister Stefan Grimm und Kommandant Michael Seyfried. Mit Worten des Dankes und der Anerkennung überreichten sie Wolfgang Walzenbach ein Präsent und die Dankesurkunde der Gemeinde für 45-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr überreichen.

45 Jahre sind mittlerweile auch Bruno Müller und Rolf Kaufmann bei der Feuerwehr. Beide konnten bei der Ehrung jedoch nicht anwesend sein. Ein Weinpräsent und die Dankesurkunde für 50-jährige Mitgliedschaft erhielt Günter Müller.

Im Rahmen der Beförderungen wurde Niklas Geiger, Leopold Hollerith, Max Löffler, Primoz Lorencic und Tim Weniger zum Feuerwehrmann ernannt. Dennis Löffler wurde zum Löschmeister, Oliver Seitz zum Oberlöschmeister und Christian Seitz zum Brandmeister ernannt.

Ehrenmedaille für Andreas Heck

Aus der Hand vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Michael Seyfried erhielt Andreas Heck, der die Gerichtstetter Wehr zwei Perioden als Kommandant anführte, als Zeichen des Dankes die Ehrenmedaille des Feuerwehrverbandes.

Gruß- und Dankesworte sprachen Bürgermeister Stefan Grimm und Kommandant Michael Seyfried aus Hardheim. We