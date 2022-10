Thomas Heilmann neuer Ehrenkommandant

Hemsbach. Nach der Ehrung der Verstorbenen ließen die Mitglieder des Vorstands der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach das vergangene Berichtsjahr Revue passieren. Von stetigen Aufgaben und Herausforderungen berichtete Abteilungskommandant Stefan Schwab in seinem Tätigkeitsbericht. Fast schon mit trotzigem Automatismus wurden Corona-bedingt die Übungen der Wehr wieder in Kleingruppen angeboten. Die Kameraden stellten ihr Fachwissen bei drei Einsätzen unter Beweis stellen.

Insbesondere der Einsatz zum Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Schlierstadt habe die gute Zusammenarbeit mit allen zur Kernstadt gehörenden Abteilungswehren gezeigt. Auch musste das Jubiläumsfest zum 80-jährigen Bestehen der Abteilung aufgrund der unsicheren Coronaentwicklungen auf nächstes Jahr verschoben werden.

Von zwei Ausschusssitzungen, nach einem kurzen Rückblick auf die vergangene Jahreshauptversammlung, berichtete Schriftführer Mathias Mieth. Die wurden hauptsächlich genutzt, um die Hygienevorgaben bei Übungen und Einsätzen für die Abteilung zu kommunizieren. Vier Hemsbacher Jugendliche seien aktuell in der Jugendfeuerwehr aktiv, wies Jonas Gehrig in seinem Bericht der Jugendfeuerwehr zu berichten. Zusammen mit zwölf Jugendlichen aus Schlierstadt wurde eine Gemeinschaft gebildet, damit die Jugendwehr als Ganzes aufrechterhalten bleibt. Neben zahlreichen Aktivitäten wurden die Großfahrzeuge der Feuerwehren in Osterburken und Buchen besichtigt. Weitere geplante Übungen zu spezifischen Themen versprechen den Jugendlichen ein Abwechslungsreiches miteinander.

Einen positiven Kontostand erörterte anschließend Kassenwart Stefan Blatz. Die Kassenprüfer Daniel Mörder und Thorsten Klein attestierten eine einwandfreie Kassenführung. Ortsvorsteher Christoph Groß nahm die beantragte Entlastung vor.

Beförderungen

Daraufhin oblag es Groß anstehende Beförderungen durchzuführen. Phillip Bauer wurde zum Feuerwehrmann, Robin Schmitt zum Hauptfeuerwehrmann, Lucas Heilmann zum Löschmeister sowie Stefan Schwab zum Oberlöschmeister befördert. Nun folgte die Ernennung zum Ehrenkommandant durch Stefan Schwab, welche anschließend von Thomas Heilmann entgegengenommen wurde. In seinen Dankesworten berichtete Schwab über Meilensteine, die Heilmann im Laufe seiner Feuerwehrkarriere erreicht hat.

Sei es in einigen Wahlperioden als Abteilungskommandant, als Unterstützer der Wehr in Osterburken, als Ausbilder und Mitglied im Führungsstab des Landkreises. Er sei immer bereit, sein Feuerwehrfachwissen einzubringen. In allen Aufgaben sei Thomas Heilmann stets mit viel Hingabe dabei und investiere viel Zeit.

Dank an junges Team

Stadtkommandant Peter Schmitt übermittelte in seinen Ausführungen Grußworte aus allen Abteilungen. Ihm sei nicht entgangen, dass die Berichte immer über Einschränkungen durch Corona geprägt waren. Daher bedankte er sich abschließend bei der noch jungen Wehrführung für die Unterstützung die vorgegebenen Hygienevorschriften umzusetzen sowie allen Kameraden.