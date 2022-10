Eindrucksvoller Blick hinter die Kulissen

Hardheim. Zu Gast bei der Feuerwehr war der Familienwandertreff des Odenwaldklubs Hardheim – dieses Mal mit mehr als 20 Kindern.

Nach der Begrüßung stellte Kommandant Tobias Zeller seine Abteilung vor. Dann waren die Kinder an der Reihe – und durften aufzählen, was die Floriansjünger so alles leisten: Sie antworteten unter anderem mit „Feuer löschen“, „Katzen retten“ und „Unfallautos aufschneiden“.

Die Abfolge eines Notrufs wurde im Anschluss ebenso aufgezeigt wie die Tatsache, dass die Aktiven der Feuerwehr ihren Dienst freiwillig absolvieren.

Ein großer Knall

Dann wurde die Feuerwehrkleidung vorgestellt – und das Anlegen einer Atemschutzmaske demonstriert. Während sich die eine Gruppe mit Spielen wie „Heißer Draht“ beschäftigte, gab es für die andere eine Führung am Löschfahrzeug. Danach war ein großer Knall zu hören: der selbst aufblasbare „Sprungretter“. Betreut von den jüngeren Mitgliedern der Feuerwehr durfte jedes Kind ein Strahlrohr in den Händen halten. Einer der Höhepunkte war wohl die „Mitfahrt“ auf der Drehleiter.

Zur nächsten Übung willkommen

Zum Abschied erklärte der Abteilungskommandant, dass Kinder ab acht Jahren bei der Jugendfeuerwehr willkommen sind. Nächste Übung ist am 17. Oktober.