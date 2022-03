Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pascal Pane, Kommandeur des Panzerbataillons 363 in Hardheim, nimmt Stellung zu Themen, die nach Beginn des Krieges in der Ukraine aufgekommen sind / Gegen Wehrpflicht Blickpunkt Bundeswehr: „Wir bürgen mit unserem Leben dafür“

Seit dem Krieg in der Ukraine wird in Politik und Gesellschaft facettenreich über die Bundeswehr diskutiert. Die FN sprachen mit Oberstleutnat Pascal Pane, Kommandeur des Panzerbataillons 363 in Hardheim, über aktuelle Themen.