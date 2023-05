Sebastian Molitor löst Jan Schmitt als Vorsitzenden ab

Zimmern. Nachdem Jan Schmitt bei den turnusgemäß anstehenden Neuwahlen an der Jahreshauptversammlung des SV Zimmern nicht mehr als Vorsitzender kandidierte war der SV Zimmern gezwungen, sich diesbezüglich neu aufzustellen. Mit Sebastian Molitor als neuen Vorsitzenden und Dominik Kapf als dessen Stellvertreter ist hier ein Neuanfang gelungen. Wiedergewählt wurden in ihren Vorstandsämtern Daniel Zwicker als Vereinskassierer, Stefan Schwab als Jugendleiter, Markus Wundling als stellvertretender Jugendleiter und Harald Englert als Schriftführer. Für die sportliche Leitung der Spielgemeinschaft Wittighausen/Zimmern sind Franz Wundling und Dominik Kapf verantwortlich. Bewährte Platzkassierer bleiben Winfried Englert und Arthur Kapf.

Die wiedergewählten Mitglieder des Vereinsausschusses mit Steffen Derr, Christoph Häusler, Dieter Molitor und Lars Wundling werden künftig von den neu hinzukommenden Mitgliedern Sophia Wagner-Schmitt, Nils Hübner und Tobias Pfeuffer unterstützt.

Doch der Reihe nach. Zu Beginn der Jahreshauptversammlung gedachte man in einer Schweigeminute den verstorbenen Vereinsmitgliedern. Ein besonderes Gedenken galt hier dem im letzten Jahr verstorbenen Ehrenjugendleiter Anton Egner.

In seinem daran anschließenden Geschäftsbericht ging der scheidende Vorsitzende Jan Schmitt insbesondere auf die vom Verein abgehaltenen privaten Feierlichkeiten im Sportheim und den Vereinsveranstaltungen wie der Sonnwendfeier ein.

Den Kassenbericht der Fastnachtsabteilung trug Abteilungsleiter Uwe Noe vor. Vereinskassierer Daniel Zwicker berichtete über die finanzielle Lage des Hauptvereins. Die Kassenprüfung ist durch den Steuerberater erfolgt, welcher dem Verein eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigte. Damit der Verein für die kommenden finanziellen Belastungen, wie der Heizungserneuerung, gerüstet ist, erfolgte mit mehrheitlicher Beschlussfassung der Mitgliederversammlung eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab dem kommenden Jahr.

Trainer Christian Englert informierte über die sportliche Entwicklung der Spielgemeinschaft Wittighausen/Zimmern. Nach einer sehr guten Hinrunde ist man derzeit in der Rückrunde nicht mehr so erfolgreich. In den verbleibenden Spielen der Saison gilt es, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen.

Viel Engagement für den Verein und insbesondere die Spielgemeinschaft Wittighausen/Zimmern zeigt das Mitglied der sportlichen Leitung Franz Wundling. Für die kommende Saison 2023/24 ist der Fortbestand der Spielgemeinschaft mit dem SV Wittighausen gesichert, so Wundling abschließend.

Markus Wundling in seiner Eigenschaft als stellvertretender Jugendleiter berichtete über die sportliche Situation beim Nachwuchs des Vereins. Bei den Bambini, der F- und der E-Jugend bildet man jeweils Spielgemeinschaften mit dem SV Wittighausen. Die zukünftige Situation bei den D-Jugendlichen steht derzeit noch nicht fest. Mit den C-Jugendlichen bildet man ab der nächsten Saison eine Spielgemeinschaft mit dem FC Grünsfeld.

Über die Aktivitäten der Fastnachtsabteilung berichtete deren Abteilungsleiter Uwe Noe und wurde hierbei vom stellvertretenden Abteilungsleiter Thomas Freitag unterstützt. Dieser ließ die Aktivitäten mittels Power-Point-Präsentation „lebendig“ werden. Absolutes Highlight in der abgelaufenen Fastnachtssaison war der Hore-Ball.

Im Rahmen der von Ortsvorsteher Philipp Freitag beantragten und von der Versammlung einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands nutzte dieser die Gelegenheit, für das vielfältige Engagement des Vereins zu danken.

Im Anschluss fungierte Bürgermeister Joachim Markert als Wahlleiter. In seinen Ausführungen ging dieser im voll besetzten Sportheim auch auf die Situation beim Mähen der Sportplätze ein: „Aufgrund personeller Engpässe bei den Bauhofmitarbeitern kann hier derzeit nicht das gewohnte Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung gestellt werden.“ Bürgermeister Markert warb dafür, dass der Sportverein einen Verantwortlichen aus seinen Reihen für das Mähen der Sportplätze benennt und die Stadtverwaltung das Arbeitsgerät zur Verfügung stellt.

Folgende Mitglieder wurden für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt: Hans Bauer für 25-jährige und Toni Pfeuffer für 40-jährige Mitgliedschaft. Seit 50 Jahren gehören Roland Englert, Hermann Freitag, Arthur Kapf, Dieter Molitor, Bruno Richter und Willi Tschall dem Verein an. Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Rudolf Ehrmann geehrt. Aus dem Vereinsausschuss scheidet Yvonne Ehrmann aus und Marcel Bayer steht künftig nicht mehr für die Erstellung beziehungsweise Pflege des Internetauftritts zur Verfügung. Aus dem Sportheimhelferteam wurden Sabine Freitag und Dorit Schmitt verabschiedet. Last bat not least wurde der bisherige Vorsitzende Jan Schmitt verabschiedet. Dieser wurde mit der bronzenen Verbandsehrennadel ausgezeichnet und war wie folgt in verantwortlicher Position beim SV tätig: Von 2011 bis 2015 Spielausschussvorsitzender, von 2015 bis 2019 gleichberechtigter Vorsitzender und seit 2019 alleiniger Vorsitzender. hae