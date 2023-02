Kinderfastnacht in Grünsfeld

Grünsfeld. Was den großen Narren ihre Prunksitzung, ist den kleinen Narren der närrisch bunte Kindernachmittag mit Spielen und tollen Show- und Marschtänzen am Rosenmontag. Das Prinzessinnen-Duo Emma I. und Pauline I. heißen dazu am 20. Februar ab 14 Uhr in die Grünsfelder Stadthalle willkommen. Kinder haben freien Eintritt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Fastnachtssonntag steht die Narrenmesse um 10 Uhr in der Grünsfelder Kirche St. Peter und Paul auf dem Programm (Treffpunkt für Vereinsmitglieder im närrischen Outfit ist um 9.45 Uhr am Hauptportal). Anschließend gehen wir zum Umzug nach Igersheim.

© Hasekühle

Am Fastnachtsdienstag startet der Kehraus um 19 Uhr im Vereinsheim mit anschließender Beerdigung der Fastnacht durch Verbrennen des Strohbären.

Außerdem findet am Aschermittwoch das Heringsessen um 19 Uhr im Vereinsheim und am 4. März um 20 Uhr das 21. Männerballett-Turnier in der Stadthalle in Grünsfeld statt. Bild: Hasekühle