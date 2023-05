Die Nächstenpflege steht bei Gesundheitstagen im Mittelpunkt

Grünsfeld/Main-Tauber-Kreis. Die dritten VdK-Gesundheitstage finden am Samstag, 13., und Sonntag 14. Mai, in Grünsfeld mit zahlreichen Informationen, Angeboten, Attraktionen sowie einem bunten Kultur- und Rahmenprogramm statt.

Veranstalter ist erneut der VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim in Kooperation mit der Stadt Grünsfeld und unter der Schirmherrschaft von Landrat Christoph Schauder. Nach der mit jeweils rund 8000 bis 10 000 Besuchern sehr erfolgreichen Premiere im Mai 2017 und Neuauflage im Mai 2019 einerseits sowie einer Corona bedingten Pause andererseits steht die dritte Ausgabe der VdK-Gesundheitstage in und bei der Stadthalle Grünsfeld unter dem Motto „Nächstenpflege – Chancen und Herausforderungen in der Zukunft“.

Das Programm im Überblick

An beiden Tagen werden zu Themen wie Pflege, Barrierefreiheit, Rente, Reha und Soziales eine Ausstellung sowie viele interessante und Informative Fachvorträge präsentiert. Offiziell eröffnet werden die dritten Gesundheitstage am Samstag, 13. Mai um 13 Uhr unter anderem durch Landrat Christoph Schauder, Vertreter des VdK, MdB Nina Warken, Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart sowie derMusik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach unter Leitung von Klaus Weiland.

Die Gesundheitsmesse mit rund 25 Ausstellern aus verschiedenen Bereichen oder Branchen wird am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle präsentiert. Zudem informieren in insgesamt zwölf Fachvorträgen kompetente Referenten im Caritashaus St. Elisabeth (in direkter Nachbarschaft zur Stadthalle) über verschiedene Sozial- und Gesundheitsthemen. Beginn ist am Samstag um 14, 15 und 16 Uhr sowie am Sonntag um 13, 15 und 16 Uhr.

Der Sonntag startet bereits um 10 Uhr in der Grünsfelder Stadtkirche St. Peter und Paul mit einem ökumenischen Gottesdienst, der liturgisch durch Barbara Weißenstein, Pfarrerin aus Weikersheim, und Oliver Störr, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen, zelebriert wird. Für eine musikalische Umrahmung sorgt der Chor „Karíbu“ aus Bad Mergentheim unter Leitung von Theodor Spannnagel.

Ein buntes und attraktives Kultur- und Unterhaltungsprogramm ergänzt an beiden Tagen in der Feuerwehrgerätehalle (neben der Stadthalle) die Gesundheitstage. Am Samstag (14 Uhr) ist Schlagersänger Michael Korn gemeinsam mit musikalischen Nachwuchssängerinnen und Preisträgerinnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert 2022“ zu Gast.

Mitreißende Choreografien sind um 15 Uhr von der Kindertanzgruppe der Faschingsfreunde Oberaltertheim zu sehen. Ab 18 Uhr präsentiert das Gesangsduo June & Leo unter dem Titel „Lieder mit Herz“ deutsche und internationale Hits.

Am Sonntag (14 Uhr) kredenzt die populäre Sängerin Liane ein spezielles Muttertagskonzert. Schautänze der Narrengesellschaft Oberlauda (15.30 Uhr) und der Prinzengarde NG Grünsfeld (16 Uhr) runden das Show-Programm ab. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag (jeweils 13 und 18 Uhr) serviert Organistin Claudia Hirschfeld zwischendurch immer wieder „FanTASTisches mit Hand und Fuß“ an ihrer weißen Orgel.

Darüber hinaus findet vor der Stadthalle an beiden Tagen (jeweils 13 bis 18 Uhr) ein Kinder- und Erwachsenenflohmarkt statt. Anmeldungen sind per E- Mail an Kv-Tauberbischofsheim@vdk.de möglich.

VdK feiert 75. Geburtstag

Im Rahmen der Gesundheitstage feiert der VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim sein 75-jähriges Bestehen. Hierzu wird eine Festschrift erstellt und öffentlich herausgegeben sowie ein Jubiläumsfest für geladene Gäste veranstaltet. Der VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim zählt mittlerweile rund 6050 Mitglieder und ist damit größter Sozialverband im Main-Tauber-Kreis.

VdK-Kampagne

„Der VdK steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern jeglichen Alters offen sowie auch für ehrenamtliche Mitarbeit, und hält viele Mitgliederserviceleistungen bereit. Dementsprechend engagiert setzt sich der VdK für sozialpolitische Belange und Rechte nicht nur seiner Mitglieder, sondern aller Menschen ein“, unterstreicht der Kreisverbandsvorsitzende Kurt Weiland.

Mit dem Thema „Nächstenpflege – Chancen und Herausforderungen in der Zukunft“ greifen der Kreisverband und die VdK-Gesundheitstage eine Kampagne auf, die vom Bundesverband und vom Landesverband Baden-Württemberg 2022 gestartet wurde sowie unter anderem auch durch den VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim etwa durch die Konstituierung eines gesonderten Arbeitskreises unterstützt wird.

Unterstützungsangebote

„Wunsch und Wirklichkeit, wie sich die Pflege zuhause gestaltet, gehen oft weit auseinander. Zuhause pflegende Angehörige gelangen oft körperlich, seelisch und finanziell an die eigenen Grenzen“, berichtet Weiland.

Mehr Unterstützungsangebote für die Pflegenden, mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen, mehr Hilfe im Haushalt und bei der Betreuung sowie mehr Rente lauten daher wesentliche Forderungen des Sozialverbandes VdK. pdw