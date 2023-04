Kunst und Kulinarisches

Tauberbischofsheim. Der Marktplatz in Tauberbischofsheim wird sich am Muttertag-Wochenende (13./14. Mai) in ein Paradies für Selbstgemachtes und Kreativarbeiten verwandeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer Ideen und Anregungen für die Gestaltung für Heim und Garten sucht, wird zwischen 11 und 18 Uhr die passenden Deko-Artikel finden: Keramik und Kunst, Floristik und Malerei, Handwerk und nicht zuletzt Kunsthandwerk werden auf dem Marktplatz zu finden sein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

130 historische Porsche

Am Samstag, 13. Mai, machen zwischen 13.30 und 15 Uhr rund 130 historische Porsche auf dem Marktplatz Station – dabei handelt es sich um eine der letzten Durchfahrtskontrollen der Oldtimer-Rallye „Röhrl-Klassik“. – Und am Sonntag, 14. Mai, sind die Geschäfte verkaufsoffen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Innenstadt Weinausschank und Straßenkunst in Bad Mergentheim Mehr erfahren Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch Bierbrauen, Hühner halten, Veeh-Harfe spielen Mehr erfahren

Der zweite Samstag im Mai ist Weltladentag. Am politischen Aktionstag der Weltläden finden bundesweit Aktionen statt, um auf ein gemeinsames Anliegen des Fairen Handels aufmerksam zu machen. Zwischen 11 und 12 Uhr gibt es afrikanische Lieder mit dem „Offenen Singtreff“ am Weltladen in der Fußgängerzone. Hochwertige Produkte sind am Samstag und Sonntag bis 18 Uhr zu entdecken.