35 Stunden Schulbank gedrückt

Grünsfeld. Die Feuerwehr steht täglich vor neuen Herausforderungen. Nicht selten geht es um Leben oder Tod. Eine gute Ausbildung ist deshalb besonders wichtig – zum Beispiel ein Maschinistenlehrgang. Den haben 19 Aktive aus dem gesamten Stadtgebiet erfolgreich absolviert. Kreisbrandmeister Andreas Geyer überreichte im Feuerwehrgerätehaus die Urkunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den vergangenen 14 Tagen haben sie wieder die Schulbank gedrückt. Feuerwehrler aus Grünsfeld, Krensheim, Paimar und Zimmern büffelten im Feuerwehrgerätehaus und lernten in 35 Ausbildungsstunden theoretisch und praktisch, was ein Maschinist alles können muss.

„Maschinisten haben eine wichtige Funktion bei der Feuerwehr“, erklärte Andreas Geyer. Die Teilnehmer ermunterte er, „am Ball zu bleiben“ und weitere Lehrgänge zu absolvieren. Nur so sei es möglich, den stetig sich wandelnden Herausforderungen gerecht zu werden. Andreas Geyer dankte den Ausbildern Ralf Hofmann ( Tauberbischofsheim) und Tilo Sobotta (Grünsfeld) sowie Lehrgangsleiter Jörg Hoch (Tauberbischofsheim). Sie haben, so der Kreisbrandmeister, ihre freie Zeit geopfert, um eine qualifizierte Ausbildung anzubieten. Geyer freute besonders, dass alle Teilnehmer den Lehrgang bestanden haben.

Mehr zum Thema Freiwillige Feuerwehr 13 Aktive bestehen die Prüfung Mehr erfahren Gesamtwehr Weikersheim Klimawandel bringt Feuerwehr neue Herausforderungen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Interkommunale Zusammenarbeit Truppführer und Sprechfunker erfolgreich ausgebildet Mehr erfahren

Über das große Interesse und die vielen Teilnehmer freute sich auch Stadtkommandant Philipp Schenk. „Wir wollen die Schlagkraft und den Ausbildungstand der Gesamtfeuerwehr Grünsfeld stärken.“ Bürgermeister Joachim Markert hatte schon während der Ausbildung vorbeigeschaut, um sich über den Verlauf und den Leistungsstand zu informieren. Den Teilnehmern dankte er für die Bereitschaft mitzumachen.

Den Lehrgang haben bestanden: Jens Bamberger, Pascal Baunach, Florian Feuerstein, Niklas Földi, Tobias Metzger, Bastian Retzbach, Yannick Schäfer, Alex Väth und Gabriel Weber (alle Abteilung Grünsfeld), Thomas Barthel, Florian Kordmann, Sebastian Kordmann und Marco Vogt (alle Abteilung Krensheim), Alexej Holzmann und Andreas Lindner (beide Abteilung Paimar) sowie Freitag, Christian Kuhn, Lars Wundling und Christian Zorn (alle Abteilung Zimmern). feu