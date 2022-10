13 Aktive bestehen die Prüfung

Boxberg/Bad Mergentheim. Zufriedene Gesichter gab es beim Schlussappell der Teilnehmer zum Abschluss des Lehrganges Truppführer am Feuerwehrgerätehaus in Windischbuch“. 13 Feuerwehrleute, darunter eine Frau, aus den Wehren der Stadt Boxberg sowie Bad Mergentheim hatten in 38 Unterrichtseinheiten unter Leitung von Ralf Dittmann und Edgar Wenisch ihren Lehrgang erfolgreich absolviert. In den Einheiten wurden die Teilnehmer in den Bereichen Brennen und Löschen, Verhalten bei ABC- Einsätzen, gefährliche Stoffe und Güter, Rechtsgrundlagen, Einsatztaktik, Brandversuche, vorbeugender Brandschutz, Gebäudekunde und Rauchlesen geschult. Auch mussten simulierte Einsätze wie Gebäudebrände aller Art, schwere Verkehrsunfälle und technische Hilfeleistungen bewältigt werden, um die am Lehrgangsende vorgeschriebene theoretische und praktische Prüfung erfolgreich zu absolvieren. Ein Lob gab es von Ralf Dittmann. Jetzt gelte es, das Wissen und das Erlernte umzusetzen und für weitere Lehrgänge und Führungsaufgaben im Feuerwehrwesen zu nutzen.

Erfreut über den erfolgreichen Lehrgangsabschluss zeigte sich auch Stadtkommandant Harry Schroth zu dem er auch Bürgermeisterin Heidrun Beck, Kreisbrandmeister Andreas Geyer sowie den zweiten Stadtkommandanten von Bad Mergentheim, Sebastian Quenzer, begrüßte. Bereits zum zweiten Mal habe man 2022 erfolgreich einen interkommunalen Truppführerlehrgang durchführen können. Erfreulich, dass auch bei diesem Lehrgang alle 13 Teilnehmer erfolgreich ihre Prüfung als Truppführer abgelegt hätten. Mit diesem höchsten Lehrgang auf Kreisebene sei nicht nur die Befähigung als Truppführer in den Wehren vermittelt, sondern auch die Basis für weiterführende Lehrgänge im Feuerwehrwesen und weitere Führungsverantwortung geschaffen worden. Den Lehrgangsteilnehmern gratulierte er zum erfolgreichen Abschluss als „Truppführer“.

Ein Lob gab es von Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Dank sagte er auch Bürgermeisterin Heidrun Beck für die Unterstützung und der Stadtfeuerwehr Boxberg, die mit ihrem Ausbilderteam für die Durchführung dieser interkommunalen Lehrgänge verantwortlich zeichne. Die Urkunden überreichte er an: Karin Schreiber, Andreas Hettinger, Ahmed Fares, Zlat Ziton, Bastian Böhrer (Wölchingen), Thomas Schwarz (Schweigern), Fabian Deppisch, Bastian Lienau, Timo Zöller (Unterschüpf), Markus Kohler , Marco Dittmann (Windischbuch) , Heiko Schmidt (Lengenrieden), Niklas Lochner (Markelsheim). ffw/prewe